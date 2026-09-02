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Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de la agenda que adelanta el secretario de Energía, Chris Wright, en Venezuela, tras el acuerdo petrolero firmado entre EEUU y la nación sudamericana. Este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa en conjunto entre el funcionario norteamericano y la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. Durante el espacio se trataron temas relacionados con el acuerdo firmado entre ambas naciones, así como el de elecciones en Venezuela, al que Rodríguez manifestó que “habrá un proceso electoral” aunque “ella no dispone de las fechas”.

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