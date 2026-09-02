Cayó alias ‘La Puerca’, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: se le había suspendido la orden de captura

Un día después de que la Fiscalía reactivara las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de las estructuras autodenominadas ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, las autoridades dieron el primer golpe.

Entre la Policía y el Ejército capturaron en zona rural de Santa Marta a Daniel Bravo Arias, conocido como alias La Puerca. El rostro de esta persona aparece en un cartel de los más buscados divulgado por la Policía de Santa Marta.

Su captura se dio en la zona de Guachaca, en el área rural de esa ciudad, durante la mañana de este miércoles, 2 de septiembre.

La Fiscalía, 24 horas antes, había anunciado la reactivación de las órdenes de captura y que estas se daban tras “la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes”.

Cabe resaltar que la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, celebró el golpe que en las últimas horas se dio.

“Nuevo duro golpe contra el crimen organizado en el Magdalena. Quiero informarles que en el corregimiento de Guachaca, en articulación con la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través del Gaula, logramos la captura de un importante presunto cabecilla de un Grupo Armado Organizado”, dijo en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que este es uno de los mayores golpes contra las estructuras criminales de esta zona del país.

“Este es un resultado contundente contra las estructuras criminales que pretenden alterar la tranquilidad de nuestro territorio. Seguimos trabajando de manera coordinada con la fuerza pública para fortalecer la seguridad y proteger a los magdalenenses. ¡En el Magdalena no hay espacio para quienes amenazan la paz de nuestra gente!”, agregó.

Por otro lado, una cuenta en X que se dedica a divulgar noticias sobre ese grupo armado ilegal también sostuvo que Daniel Bravo ya no hacía parte de la organización, pero que sí estuvo involucrado en algunas acciones con ellos.