NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Grupos criminales

Cayó alias ‘La Puerca’, uno de los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra: se le había suspendido la orden de captura

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen de referencia (Captura) - Canva
Imagen de referencia (Captura) - Canva
Su captura se dio en la zona de Guachaca, en el área rural de Santa Marta, durante la mañana de este miércoles.

Un día después de que la Fiscalía reactivara las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de las estructuras autodenominadas ‘Estado Mayor de Bloques y Frente’, ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ y ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’, las autoridades dieron el primer golpe.

Entre la Policía y el Ejército capturaron en zona rural de Santa Marta a Daniel Bravo Arias, conocido como alias La Puerca. El rostro de esta persona aparece en un cartel de los más buscados divulgado por la Policía de Santa Marta.

o

Su captura se dio en la zona de Guachaca, en el área rural de esa ciudad, durante la mañana de este miércoles, 2 de septiembre.

La Fiscalía, 24 horas antes, había anunciado la reactivación de las órdenes de captura y que estas se daban tras “la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes”.

Cabe resaltar que la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, celebró el golpe que en las últimas horas se dio.

Nuevo duro golpe contra el crimen organizado en el Magdalena. Quiero informarles que en el corregimiento de Guachaca, en articulación con la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través del Gaula, logramos la captura de un importante presunto cabecilla de un Grupo Armado Organizado”, dijo en su cuenta de X.

Asimismo, aseguró que este es uno de los mayores golpes contra las estructuras criminales de esta zona del país.

o

“Este es un resultado contundente contra las estructuras criminales que pretenden alterar la tranquilidad de nuestro territorio. Seguimos trabajando de manera coordinada con la fuerza pública para fortalecer la seguridad y proteger a los magdalenenses. ¡En el Magdalena no hay espacio para quienes amenazan la paz de nuestra gente!”, agregó.

Por otro lado, una cuenta en X que se dedica a divulgar noticias sobre ese grupo armado ilegal también sostuvo que Daniel Bravo ya no hacía parte de la organización, pero que sí estuvo involucrado en algunas acciones con ellos.

Temas relacionados:

Grupos criminales

Grupos irregulares

Grupos terroristas

Golpes

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué piensan demócratas y republicanos sobre el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que "habrá proceso electoral" cuando Venezuela "esté preparada" y se niega a fijar una fecha

Delcy Rodríguez habló sobre elecciones en Venezuela tras acuerdo petrolero con EEUU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Alias 'Calarcá'/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Fiscalía General de la Nación

Mano dura de la Fiscalía en Colombia: reactivan orden de captura contra 'Calarcá' que Petro había suspendido

Más de Actualidad

Ver más
Mesa de diálogos del régimen y la AN de 2015 - EFE
Diálogos Venezuela

Sin transparencia: avanzan las negociaciones en Venezuela mientras exigen más presión internacional

La tragedia de las trillizas en Cali / FOTO Canva
Terremoto en Colombia

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

Khalid Sheikh Mohammed (AFP)
11-S

23 años después de su captura, anuncian que autor intelectual de los atentados del 11-S será juzgado en 2028

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Mesa de diálogos del régimen y la AN de 2015 - EFE
Diálogos Venezuela

Sin transparencia: avanzan las negociaciones en Venezuela mientras exigen más presión internacional

Vinicius | Foto: AFP
Vinicius Jr.

Revelan decisión que Mourinho habría tomado sobre Vinicius Jr.: el brasileño borró todas las publicaciones de Instagram

La tragedia de las trillizas en Cali / FOTO Canva
Terremoto en Colombia

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

José Antonio Kast (AFP)
Crimen organizado

Polémico borrador de reforma constitucional del presidente chileno propone restringir el acceso a la salud pública a condenados por crimen organizado y terrorismo

Khalid Sheikh Mohammed (AFP)
11-S

23 años después de su captura, anuncian que autor intelectual de los atentados del 11-S será juzgado en 2028

Foto: AFP
Ayotzinapa

Caso Ayotzinapa: acusación contra exgobernador Ángel Aguirre añade nueva dimensión judicial

Luigi Mangione (AFP)
Luigi Mangione

Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare en Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023