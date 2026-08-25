Dolorosa eliminación: club de colombiano cae en Champions tras ganar 3-0 en la ida

Lo que parecía una clasificación se convirtió en una pesadilla europea para el Celtic de Escocia, pese a haber tomado la delantera en el partido de vuelta gracias a una anotación de Callum McGregor al minuto 21, el conjunto de Glasgow sufrió una insólita remontada a manos del LASK Linz, que se impuso 5-1 en la prórroga.

El delantero colombiano Camilo Durán, figura estelar en el partido de ida tras anotar dos de los tres goles de la victoria 3-0 en Escocia, disputó el compromiso de vuelta sin la misma efectividad en el frente de ataque.

La escuadra austriaca empató las acciones al minuto 32 a través de Moses Usor y dio vuelta al marcador en el complemento con tantos de Robert Ljubicic y Samuel Adeniran.

Cuando la serie agonizaba en los 90 minutos reglamentarios, Florian Flecker convirtió el 4-1 al minuto 90', igualando la eliminatoria 4-4 y forzando el tiempo extra.

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En la prórroga, Adeniran volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 109' para sentenciar el 5-1 definitivo que dejó al equipo escocés sin el boleto a la máxima competición de clubes del continente.



A pesar de la amarga eliminación, la serie dejó un balance estadístico relevante para el atacante samario, sus dos anotaciones en choque de ida le permitieron llegar a siete goles en su historial en la Champions League, empatando la marca de sus compatriotas James Rodríguez y Luis Javier Suárez en el certamen.

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Tras quedar al margen del torneo principal, Durán y el Celtic reorientaron sus objetivos de la temporada 2026/27 hacia la UEFA Europa League, certamen donde disputarán la fase de liga a partir de las próximas semanas.