NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
UEFA Champions League

Dolorosa eliminación: club de colombiano cae en Champions tras ganar 3-0 en la ida

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
Trofeo UEFA Champions League - Foto EFE
El delantero colombiano, que venía de brillar con un doblete en la ida, fue titular en la dolorosa derrota 5-1 en Austria.

Lo que parecía una clasificación se convirtió en una pesadilla europea para el Celtic de Escocia, pese a haber tomado la delantera en el partido de vuelta gracias a una anotación de Callum McGregor al minuto 21, el conjunto de Glasgow sufrió una insólita remontada a manos del LASK Linz, que se impuso 5-1 en la prórroga.

El delantero colombiano Camilo Durán, figura estelar en el partido de ida tras anotar dos de los tres goles de la victoria 3-0 en Escocia, disputó el compromiso de vuelta sin la misma efectividad en el frente de ataque.

La escuadra austriaca empató las acciones al minuto 32 a través de Moses Usor y dio vuelta al marcador en el complemento con tantos de Robert Ljubicic y Samuel Adeniran.

Cuando la serie agonizaba en los 90 minutos reglamentarios, Florian Flecker convirtió el 4-1 al minuto 90', igualando la eliminatoria 4-4 y forzando el tiempo extra.

o

En la prórroga, Adeniran volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 109' para sentenciar el 5-1 definitivo que dejó al equipo escocés sin el boleto a la máxima competición de clubes del continente.


A pesar de la amarga eliminación, la serie dejó un balance estadístico relevante para el atacante samario, sus dos anotaciones en choque de ida le permitieron llegar a siete goles en su historial en la Champions League, empatando la marca de sus compatriotas James Rodríguez y Luis Javier Suárez en el certamen.

o

Tras quedar al margen del torneo principal, Durán y el Celtic reorientaron sus objetivos de la temporada 2026/27 hacia la UEFA Europa League, certamen donde disputarán la fase de liga a partir de las próximas semanas.

Temas relacionados:

UEFA Champions League

Europa League

Camilo Durán

Celtic Fútbol Club

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Regreso a clases bajo amenaza: exigen evaluar la sismorresistencia de las escuelas venezolanas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Deportes

Ver más
Futbolista lesionado - Foto EFE
Fútbol

Defensa fue sancionado seis meses por provocar fractura a un rival en Sudamérica: esta fue la infracción que cometió en el campo

Carlos Alberto Parreira, exentrenador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Brasil

Exseleccionador campeón del Mundo con Brasil salió de terapia intensiva tras urgencia médica

Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

"A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares": Infantino explica su propuesta de crear una filial privada para la FIFA

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La cantante española Rosalía saluda a sus seguidores-Foto: EFE
Rosalía

Canciller de Milei asegura que Rosalía borró publicación sobre Argentina porque le “dolió el bolsillo”

Futbolista lesionado - Foto EFE
Fútbol

Defensa fue sancionado seis meses por provocar fractura a un rival en Sudamérica: esta fue la infracción que cometió en el campo

Carlos Alberto Parreira, exentrenador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Brasil

Exseleccionador campeón del Mundo con Brasil salió de terapia intensiva tras urgencia médica

Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

"A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares": Infantino explica su propuesta de crear una filial privada para la FIFA

Casa de Nariño - AFP
Casa de Nariño

La Casa de Nariño se convertirá en museo: Abelardo de la Espriella no gobernará desde la histórica sede presidencial

Se cumple un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay - Foto de referencia: EFE
Miguel Uribe Turbay

Se conmemora un año de la muerte de Miguel Uribe Turbay: así lo recuerda su esposa María Claudia

María Corina Machado, premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela junto a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

Contundente triunfo de María Corina y descarado robo de Maduro y Delcy Rodríguez: dos años del 28J

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023