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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este martes a Venezuela para participar en reuniones relacionadas con el nuevo acuerdo energético entre Washington y Caracas.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este martes 1 de septiembre a Venezuela, en medio del nuevo acercamiento entre Washington y Caracas en materia energética. La llegada del funcionario quedó registrada en imágenes desde el aeropuerto, donde se espera que participe en reuniones relacionadas con los acuerdos petroleros anunciados recientemente.

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La visita ocurre después de que un alto funcionario de Washington confirmara a NTN24 que Wright viajaría a Caracas y que Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela, como parte de los nuevos acuerdos impulsados por la administración de Donald Trump.

Precisamente, el funcionario estadounidense explicó que la política de Washington hacia Venezuela tiene entre sus objetivos el desarrollo económico y la seguridad energética.

El desarrollo económico y la prosperidad en Venezuela responden a nuestro interés nacional, pero también responden a nuestro interés nacional la seguridad y la confiabilidad energética para el futuro previsible”, afirmó el alto funcionario a NTN24.

Asimismo, confirmó que la llegada de Wright estaría directamente relacionada con el anuncio de nuevas inversiones de Chevron.

El secretario Wright encabezará el grupo (...) a Venezuela, donde Chevron anunciará que está expandiendo sus operaciones actuales dentro de Venezuela. Eso también aumentará la capacidad productiva”, señaló.

El alto funcionario también dejó abierta la posibilidad de que Washington concrete nuevos acuerdos con empresas privadas estadounidenses. “Seguimos presionando muy fuerte para tener inversión privada de EE. UU. adicional”, manifestó, al tiempo que aseguró que existen más acuerdos en proceso.

Hemos tenido una serie de acuerdos pequeños y medianos anunciados en los últimos días, y creemos que hay más alineados y en camino”, agregó el funcionario.

Cabe resaltar que la llegada de Wright coincide con el anuncio de que Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela, algo que, según el funcionario estadounidense citado por NTN24 y también reportado por EFE, incrementaría la capacidad productiva petrolera del país.

Del mismo modo, el anuncio se produce después de que la Casa Blanca presentara un acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP) para la explotación de 17 campos petroleros venezolanos, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. El acuerdo contempla concesiones por 100 años.

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En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos ha señalado que busca impulsar una mayor participación de capital privado estadounidense en el sector energético venezolano. De acuerdo con el alto funcionario, los acuerdos anunciados en los últimos días serían apenas una parte de un proceso más amplio de inversión.

Finalmente, la visita de Wright se convierte así en un nuevo paso dentro de la estrategia energética de la administración Trump hacia Venezuela, mientras Chevron se prepara para ampliar su presencia en el país y Washington busca aumentar la producción petrolera y la participación de empresas estadounidenses en el sector.

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