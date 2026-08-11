Así fue recibida en su país la selección sub-12 de béisbol de Venezuela tras ser excluida de la Serie del Caribe Kids 2026

Al grito de "¡Venezuela, uh!... "¡Buena, mis niños, vamos, chamos!", así fue recibida la selección sub-12 de béisbol de Venezuela luego de retornar a su país tras no poder participar en la Serie del Caribe Kids 2026, que se disputa en México.

Esto, luego de que las autoridades migratorias del país norteamericano solicitaran a última hora un documento especial para permitir el ingreso de la delegación.

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El conjunto de peloteros conformado por niños de 11 y 12 años, además de su cuerpo técnico y dirigentes, se encontraba en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, listo para viajar a México.

No obstante, pocos minutos antes del vuelo, fueron informados de que necesitaban una carta de autorización especial para ingresar a México.

Al no contar con dicho documento, la aerolínea retrasó el vuelo y posteriormente retiró el equipaje de los integrantes del equipo.

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Como consecuencia, el combinado venezolano tuvo que regresar a su país. Poco después se dio a conocer la confirmación de su ausencia en el torneo.

Venezuela tenía previsto disputar el partido inaugural frente a México, por lo que la organización tuvo que modificar el calendario de la competencia.

Con la salida de Venezuela, el torneo quedó reducido a cinco equipos: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y dos representaciones de México.

La Serie del Caribe Kids 2026 se lleva a cabo en el Estadio Coloso del Pacífico "Don Alejo Peralta", ubicado en la ciudad de Tepic, Nayarit, México. El torneo infantil se celebra del 10 al 16 de agosto de 2026.