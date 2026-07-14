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Martes, 14 de julio de 2026
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Apenas unas horas después de la eliminación, Francia ya tendría nuevo entrenador y su nombre provoca ilusión

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Didier Deschamps entrenador de la selección de Francia -Foto: EFE
Didier Deschamps entrenador de la selección de Francia -Foto: EFE
Tras la eliminación de “Les Bleus” en la semifinal de la Copa del Mundo 2026 frente a España, el histórico seleccionador dirigirá el partido por el tercer puesto y pondrá punto final a 14 años de gestión exitosa. El banquillo galo ya tiene listo un sucesor.

Es el cierre de una de las épocas más laureadas en la historia del fútbol de selecciones. El ciclo de Didier Deschamps como seleccionador nacional de Francia ha llegado a su fin, la derrota sufrida en semifinales de la Copa del Mundo 2026 ante España aceleró un desenlace que ya se perfilaba en el horizonte, marcando el momento de iniciar la esperada transición técnica.

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El entrenador de 57 años dirigirá al equipo por última vez en el partido por el tercer lugar. Después del partido, dejará su cargo y su reemplazo sería Zinedine Zidane, según informa Fabrizio Romano.

La esperada era de Zinedine Zidane

La vacante más importante del fútbol europeo pronto estará ocupada.

Según noticias de la federación gala, Zinedine Zidane llegaría pronto.

El exentrenador del Real Madrid llevaba sin equipo desde que dejó al equipo en 2021, rechazó muchas ofertas importantes de todo el mundo porque estaba esperando algo en particular: la oportunidad de entrenar a su selección nacional. La gente que sigue al equipo de Francia se siente muy contenta con esta noticia.

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El ganador del Mundial de 1998 y de la Eurocopa del año 2000 vuelve a su país con el objetivo de cambiar el estilo de juego del equipo. Quiere que sea más atractivo, dinámico y dominante. Esto se basa en sus logros como entrenador, sobre todo en los tres títulos consecutivos de la Champions League que ganó con el Real Madrid.

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