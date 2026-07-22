Edición genética: la tecnología que reabre el debate sobre el futuro de la agricultura

A diferencia de los transgénicos tradicionales, las nuevas técnicas de edición genética permiten realizar modificaciones específicas en el ADN de una planta sin incorporar genes de otra especie.

Sus promotores aseguran que esto podría permitir el desarrollo de cultivos más resistentes a la sequía, las enfermedades y las plagas, además de reducir el uso de agua y pesticidas.

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Para Víctor de Lorenzo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la decisión representa un avance, aunque todavía limitado frente a todo el potencial de la ingeniería genética.

“Podemos pensar un tipo de agricultura más sostenible en relación con el cambio climático, pero también en relación con el impacto que la agricultura intensiva tiene en el medioambiente en general”.

El investigador considera que estas tecnologías podrían contribuir a desarrollar alimentos capaces de crecer en condiciones climáticas cada vez más difíciles y reducir el impacto ambiental de la agricultura.

Pero la medida también genera preocupación entre organizaciones y sectores que cuestionan la falta de controles sobre estos organismos.

Germán Alonso Vélez Ortiz, director de la Corporación Grupo Semillas, considera que la edición genética debería someterse a controles de bioseguridad similares a los aplicados a los cultivos transgénicos.

“Al manipular genéticamente el genoma de un organismo pueden generarse mutaciones o traslocaciones dentro del mismo genoma que pueden generar consecuencias impredecibles”.

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Otro de los principales puntos de debate es el control sobre las semillas. Mientras sus defensores destacan el potencial de la biotecnología para enfrentar algunos de los desafíos de la agricultura, sus críticos advierten que el desarrollo de estas tecnologías podría aumentar la dependencia de los agricultores frente a grandes empresas con derechos sobre las semillas.

Así, la edición genética abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro de la agricultura: para algunos, una herramienta con potencial para enfrentar el cambio climático y producir alimentos de manera más sostenible; para otros, una tecnología que requiere mayores controles antes de expandirse.