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Martes, 14 de julio de 2026
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Daniela Ospina

Daniela Ospina revela que sería "muy feliz" si James Rodríguez decide casarse nuevamente: esta es la razón

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniela Ospina, modelo - Foto EFE
Daniela Ospina, modelo - Foto EFE
La empresaria colombiana expresó que desea que el futbolista rehaga su vida años después de su separación.

La empresaria colombiana Daniela Ospina sorprendió con sus declaraciones sobre el futuro sentimental de su expareja James Rodríguez durante su participación en el pódcast Yo Pude, ¿Tu Puedes!.

La antiqueña expresó con claridad que vería con alegría y esperanza un eventual nuevo matrimonio del capitán de la Selección Colombia.

"Honestamente sería muy feliz que sucediera, que Salo vea esa visión de familia se me hace un lindo paso", confesó Ospina al referirse a Salomé Rodríguez, la hija del futbolista.

La empresaria explicó que su deseo responde principalmente al bienestar emocional de la menor, quien podría beneficiarse de tener una figura materna cuando esté con su padre.

"Que ella se vaya para donde su papá y que tenga una mujer, aunque siempre está su abuela, que tenga a la esposa de su papá para que ella comparta y tenga una familia; una mujer y sobre todo si hay hijos de por medio, siempre hace un enganche", expresó.

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"Me encantaría que ella lo pudiera experimentar de ambas partes, no es la familia perfecta, pero por lo menos tiene dos familias perfectas", agregó la deportista.

Otro aspecto destacado de la conversación fue el respeto mutuo que Daniela y James mantienen a pesar de su separación.

La empresaria reveló que cuida meticulosamente sus declaraciones públicas, consciente de que Salomé tiene acceso a redes sociales e internet.

"Espero jamás hablar mal y en ningún lugar del papá de mi hija, creo que también ha sido como recíproco todo, como que nunca he sentido que él lo haga tampoco hago cosas para que lo haga", afirmó.

Para Ospina, actuar con altura y madurez representa el mayor acto de amor hacia su hija, evitando que crezca con resentimientos ajenos.

Es de señalar que, actualmente, la empresaria vive con su esposo, el actor venezolano Gabriel Coronel, y su hijo Lorenzo, y asegura que su deseo para James refleja la paz y felicidad que ella misma experimenta en su propio hogar.

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