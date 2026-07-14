Donald Trump advierte que atacará centrales eléctricas y puentes si no hay acuerdo con el régimen de Irán

El presidente Donald Trump dijo este martes a Fox News que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR

"La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes", dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense.

VEA TAMBIÉN ¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz? o

"Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien", agregó.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas de Estados Unidos llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país.

Un frágil alto el fuego alcanzado el 17 de junio entre ambas partes se ha caído.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo continuarían los ataques de Estados Unidos, Trump respondió: "Seguirán hasta que yo diga que es suficiente".

VEA TAMBIÉN Alerta por al menos 300 drones iraníes que tendría el régimen de Cuba y que podrían alcanzar Estados Unidos o

En la noche de este martes, Estados Unidos llevó a cabo nuevos ataques contra Irán y restableció el bloqueo de sus puertos, en tanto el presidente Donald Trump renunció a gravar a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto.

El bloqueo estadounidense, en vigor desde las 20H00 GMT, y los bombardeos lanzados una hora antes por Washington amenazan los esfuerzos diplomáticos para sostener al protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio.

"Actualmente hay más de 20 buques de guerra de la Marina de Estados Unidos y cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio", dijo el mando militar de Estados Unidos para la región (Centcom).

La medida contra los puertos iraníes, que había sido levantada el mes pasado, "ha desmantelado, en cierto modo, el memorando" para pausar el conflicto y permitir negociaciones de paz, declaró el martes viceministro de Exteriores del régimen iraní, Kazem Gharibabadi.