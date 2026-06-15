Así son los ejercicios de desembarco de tropas anfibias de EE. UU. en su base naval de California

El programa Club de Prensa de NTN24 habló con Alejandro Hernández, director de la Gran Aldea, y Cristy Ramírez, analista política PDH King College de Londres, sobre los ejercicios de desembarco anfibio que adelantan las fuerzas militares de los Estados Unidos en la base naval de California y en el mar Caribe muy cerca de Cuba.

Sobre si estos ejercicios militares podrían estar relacionados con Cuba, Hernández señaló que, pese a que las tensiones entre el régimen y la administración de Trump han disminuido, aún es evidente que la situación de la isla: “Evidentemente, o se negocia una salida política a la crisis o los anfibios esos van a terminar desembarcando en las costas de Cuba; hay muchas expectativas de lo que pueda pasar allí”.

Teniendo en cuenta que en la nación norteamericana se llevarán a cabo las elecciones intermedias este año, el director de la Gran Aldea dejó claro que “el destino de Cuba va a estar un poco influido por lo que digan las encuestas que puede pasar si hay una intervención de los EE. UU. dentro de la isla”.

Señaló que la demostración de estos “ejercicios", junto a las "declaraciones como la del ministro de guerra y jugar un poco a la guerra psicológica, ayuda porque al final ahí lo que hay es que destrabar la estrategia del régimen cubano de comparar tiempo, hacer alianzas”.

Por su parte, la analista política, Cristy Ramírez, indicó que los Estados Unidos posiblemente desde hace mucho tiempo vienen evaluando “un plan de cómo se vería una invasión anfibia a Cuba”.

Teniendo en cuenta el poder militar que tiene la nación norteamericana, Ramírez manifestó que el verdadero “El plan militar Estados Unidos lo tiene totalmente resuelto”; la verdadera incógnita es qué pasa el día después de que haya una invasión”.