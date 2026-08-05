Yerry Mina habla de su rivalidad con el 'Dibu' Martínez y pide revancha: "Lo único que yo quiero es enfrentármelo"

El defensor mundialista con la Selección Colombia, Yerry Mina, sorprendió en las últimas horas al hablar del portero de la selección argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, con quien mantiene una rivalidad desde la Copa América de 2021.

Semanas después de su participación en la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el zaguero se refirió a la icónica tanda de penaltis en la semifinal del torneo continental en el que Colombia quedó eliminada.

En entrevista con el canal DSports, el defensor habló sobre su deseo de volver a enfrentar al guardameta argentino.

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“Lo único que yo quiero es enfrentármelo porque en Barranquilla yo fui a una bola por arriba, que quedamos uno a uno con gol de Miguel Borja, fui arriba y por ahí lo choqué y salió en camilla. Yo le pedí disculpas por eso”, relató.

El exjugador del Barcelona apuntó contra el arquero campeón del mundo por no pedirle disculpas luego de que le atajara el penalti en la semifinal de la Copa América de 2021.

“Lo que él no hizo cuando yo erré el penal, que bailó. Igualmente, yo no me tomo personal esas cosas, son cosas del fútbol”, dijo.

“Yo también bailo, pero sí me gustaría enfrentarlo algún día. Cobrármela no, solo meterle gol”, subrayó.

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Cabe recordar que Yerry Mina fue protagonista de la famosa tanda de penaltis en la que ‘Dibu’ Martínez se destacó como gran figura atajando tres tiros que le valieron la clasificación de Argentina a la gran final del torneo continental, del cual se coronó campeón tras vencer a Brasil.

Además, en dicho encuentro, el ‘Dibu’ popularizó su frase “mirá que te como, hermano”, proferida a Yerry Mina.