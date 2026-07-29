NTN24
Miércoles, 29 de julio de 2026
Miércoles, 29 de julio de 2026
Estados Unidos

Estados Unidos afirma haber frustrado un ataque sorpresa del régimen de Irán con misiles balísticos contra sus tropas en Oriente Medio

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Misil lanzado en medio del conflicto en Oriente Medio. (EFE)
Misil lanzado en medio del conflicto en Oriente Medio. (EFE)
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó estas operaciones conjuntas contra "milicias terroristas leales a Irán", acusadas de haber intentado atacar con drones instalaciones petroleras en el este del reino.

Estados Unidos frustró este martes un intento de ataque con misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas de Estados Unidos desplegadas en Oriente Medio y anunció haber lanzado un ataque conjunto con Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak, lo que hizo saltar de nuevo los precios del petróleo.

''Hoy a las 17:45 (hora del este), fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio'', señaló el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en su cuenta de X.

''Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito'', añadió,

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó estas operaciones conjuntas contra "milicias terroristas leales a Irán", acusadas de haber intentado atacar con drones instalaciones petroleras en el este del reino.

"Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron sitios logísticos y de armamento terrorista en el este de Irak", escribió el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) luego de varios días de calma en el conflicto.

o

Riad ya había informado de ataques similares el lunes, cuando instó a Irak a impedir que su territorio sea utilizado para lanzar operaciones contra el país.

La "Resistencia Islámica en Irak", que reúne a los grupos proiraníes, dijo el miércoles en un comunicado que varias personas, sin especificar cifras, resultaron muertas y heridas en los ataques, así como "daños materiales en varios edificios y propiedades".

El Centcom también afirmó haber "interceptado con éxito" misiles lanzados por Irán en "un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas norteamericanas desplegadas en Oriente Medio", sin precisar el lugar.

El repunte de las hostilidades provocó un alza en los precios del petróleo. Hacia las 03H35 GMT, el barril de WTI estadounidense subía un 4,00%, hasta 82,43 dólares, y el de Brent del mar del Norte, referencia mundial, ganaba un 4,14%, hasta 87,57 dólares.

Este miércoles, según la agencia de noticias iraní Tasnim, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado tres petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

Los tres buques habrían ignorado las advertencias y continuado su ruta, según la misma fuente.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Irán

Ataques

Misiles

Lanzamientos de misiles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dos años del 28J, el robo de Maduro a la democracia venezolana: "arrasamos con la tiranía chavista"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Crisis diplomática entre Brasil y Argentina: Lula Da Silva pide explicaciones sobre "ofensas" de Javier Milei

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La propaganda hostil del régimen de Irán hacia la familia Trump pone su mira en su esposa y su hijo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así se ve la transformación de El Salvador en un video compartido por Bukele

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Trump adelantó encuentros con Netanyahu y Zelenski - Fotos: AFP/EFE
Encuentro

Trump adelantó encuentros trascendentales sobre el conflicto con Irán y la guerra entre Ucrania y Rusia

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Terremotos en Japón - Captura de video
Japón

Impactantes imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón

Keiko Fujimori, presidente de Perú / FOTO: EFE
Keiko Fujimori

“En los últimos años hemos sido testigos de la incapacidad del estado”: Keiko Fujimori, presidente de Perú

Joe Biden - Foto EFE
Joe Biden

Salen a la luz grabaciones inéditas de Joe Biden que revelan delicadas confusiones mientras era presidente de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Monjes fueron embestidos en Tailandia (EFE)
Tailandia

Mueren nueve monjes budistas tailandeses tras ser embestidos por una camioneta conducida por un niño de 11 años

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos y Arabia Saudita habrían cerrado acuerdo nuclear en medio de las tensiones con el régimen de Irán

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano. (EFE)
Apagones

Las protestas estallan en Cuba ante el tercer apagón eléctrico nacional en lo que va del 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Muerte de jugador - Foto de referencia Canva
Selección de Uruguay

Luto en el fútbol sudamericano tras la repentina muerte de un jugador de 22 años: esto es lo que se sabe

Monjes fueron embestidos en Tailandia (EFE)
Tailandia

Mueren nueve monjes budistas tailandeses tras ser embestidos por una camioneta conducida por un niño de 11 años

Lionel Messi, jugador de la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi reaparece en público tras final del Mundial 2026: asistió a importante partido

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Donald Trump

Estados Unidos y Arabia Saudita habrían cerrado acuerdo nuclear en medio de las tensiones con el régimen de Irán

James Rodríguez - EFE
James Rodríguez

¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano. (EFE)
Apagones

Las protestas estallan en Cuba ante el tercer apagón eléctrico nacional en lo que va del 2026

María Corina Machado (AFP) - Delcy Rodríguez (EFE)
Negociaciones

“No está la mayoría de los sectores políticos”: Alviarez sobre la mesa de negociación del 1 de agosto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre