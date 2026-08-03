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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Béisbol

Fuerte castigo a pelotero venezolano por brutal agresión a un rival en pleno juego

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Danry Vásquez (AFP)
Danry Vásquez (AFP)
Vásquez, jugador de los Toros de Tijuana, no tomó a bien la jugada defensiva del rival y perdió los estribos en segundos para responder a los golpes.

El pelotero venezolano Danry Vásquez está en el ojo del huracán luego de protagonizar un fuerte altercado físico y verbal tras ser puesto en out durante un compromiso frente a los Acereros de Monclova por la Liga Mexicana de Béisbol.

Vásquez, jugador de los Toros de Tijuana, no tomó a bien la jugada defensiva del rival y perdió los estribos en segundos para responder a los golpes.

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En cuestión de segundos, la situación subió de intensidad hasta terminar en un intercambio de agresiones que vació las bancas de ambas novenas, generando una multitudinaria "tángana" en el terreno de juego.

Tras esto, apenas unas horas después, la LMB se pronunció y tomó una tajante decisión sobre el futuro deportivo del venezolano.

"La Presidencia Ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB Banorte) informa que el jugador Danry Vásquez del club Toros de Tijuana es suspendido de manera inmediata y por tiempo indefinido de la LMB Banorte por los hechos suscitados este domingo 02 de agosto en el tercer juego de la serie entre los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana", dice el comunicado.

Y añade que la LMB "reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión".

Por otra parte, "la LMB Banorte se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente".

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Este no es el primer episodio violento que empaña la carrera del deportista. En 2016, Danry Vásquez fue arrestado por agredir físicamente a su entonces pareja en el estadio del equipo filial de las Grandes Ligas donde jugaba.

A raíz de ese caso, la MLB lo suspendió y los Astros de Houston rescindieron su contrato, dejándolo en libertad.

Años más tarde, en 2018, tras difundirse públicamente el impactante video de la agresión captado por las cámaras de seguridad, fue despedido de forma inmediata por el Lancaster Barnstormers de una liga independiente estadounidense, debido a su historial, el venezolano nunca llegó a debutar en las Grandes Ligas.

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