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Viernes, 24 de julio de 2026
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Nicaragua

¿Qué queda de la oposición en Nicaragua tras años de represión de Ortega?

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua - Foto: EFE
Liderazgos exiliados, redes comunitarias clandestinas y dirigentes bajo vigilancia sobreviven a una persecución que desmanteló la oposición organizada.

La oposición política dentro del régimen de Nicaragua quedó reducida a focos pequeños de resistencia, esto después de años de encarcelamientos, exilios, desnacionalizaciones y persecución en contra de dirigentes, activistas y organizaciones críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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La situación vuelve a quedar en el centro del debate luego de que Ortega anunciara que en el régimen de Nicaragua "no volverá a haber elecciones", una declaración que, según dirigentes opositores consultados por BBC Mundo, demuestra hasta qué punto el oficialismo busca que no exista escenario que permita reorganizar a sus adversarios.

Dora María Téllez, excomandante sandinista y una de las principales voces opositoras en el exilio, sostiene que dentro del régimen de Nicaragua ya no hay partidos políticos opositores con capacidad real de organización , ni organizaciones civiles o medios independientes que puedan actuar abiertamente.

El dirigente señala como una de las pocas estructuras políticas que se mantienen en la Asamblea Nacional al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la cual posee nueve diputados. No obstante, lo considera cercano al oficialismo y sin legitimidad entre los sectores que se oponen a Ortega.

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La persecución de igual forma, no elimina por completa la disidencia local. Según Téllez, algunos dirigentes se mantienen en el régimen de Nicaragua, pero eso sí, con vigilancia policial, con restricciones y amenazas que limitan su capacidad para organizarse de manera pública.

Félix Maradiaga, opositor también, por su parte, tuvo que abandonar el país después de ser encarcelado antes de las elecciones de 2021, da una visión menos pesimista. confirma que todavía existen pequeñas redes comunitarias y municipales que siguen en una "resistencia silenciosa" en contra del régimen.

Estas estructuras, explica, no pueden realizar movilizaciones visibles ni actuar de manera abierta debido a la persecución. Por la anterior razón, los principales líderes opositores en el exilio no revelan detalles sobre su funcionamiento para no poner en riesgo a quienes permanecen dentro del régimen de Nicaragua.

La oposición del régimen de Nicaragua quedó principalmente golpeada después de las protestas de 2018, la represión dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales. Tres años después, varios de los principales aspirantes presidenciales fueron encarcelados antes de las elecciones, ya su vez, posteriormente se intensificó la ilegalización de organizaciones y el cierre de medios independientes.

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