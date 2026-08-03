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Lunes, 03 de agosto de 2026
Lunes, 03 de agosto de 2026
Cuba

Cuba comienza a restablecer el servicio eléctrico tras sexto apagón nacional

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba | Foto Canva
Cuba | Foto Canva
La isla de 9,4 millones de habitantes, sufre constantes cortes de electricidad de varias horas por día debido al envejecimiento de sus plantas termoeléctricas.

Cuba comenzó este lunes a restablecer paulatinamente su red eléctrica luego de un nuevo apagón nacional en la noche del domingo, el sexto desde inicios de año, en medio de una de sus peores crisis energética bajo presión de Washington.

La isla de 9,4 millones de habitantes, sufre constantes cortes de electricidad de varias horas por día debido al envejecimiento de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha agravado desde enero con el boqueo petrolero de Estados Unidos.

En la noche del domingo, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó que hubo una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional, sin precisar las causas.

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Este es el sexto apagón general en lo que va del año y el undécimo desde finales de 2024. Apenas 24 horas antes de este último corte total, cinco de las 15 provincias del país se quedaron a oscuras por un fallo en la red.

En la mañana del lunes, solo el 23,1% de La Habana contaba con servicio eléctrico.

Los cubanos no ocultan su cansancio e impotencia ante los apagones que durante las últimas semanas han superado las 30 horas consecutivas en la capital. En el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

"Desde el viernes solo he tenido una hora y media de electricidad, no hay agua, no hay nada, lo que estamos viviendo los cubanos no es vida", dijo a la AFP Mayra Rodríguez, una contable de 43 años, que duerme en el balcón de su apartamento con sus dos niños pequeños para sobrellevar el calor de las noches de verano.

La Habana acusa a Washington de ser responsable de la crítica situación del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que se debe a una mala gestión económica interna.

Las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional cubana tienen más de cuatro décadas de explotación y sufren averías frecuentemente.

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El bloqueo petrolero de Washington dificulta el suministro de combustible a las centrales eléctricas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

Según el gobierno cubano, en los últimos siete meses Washington solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo.

Además del bloqueo petrolero, la administración de Donald Trump ha intensificado las sanciones contra empresas estatales cubanas, lo que ha llevado a muchas compañías extranjeras a suspender sus operaciones en el país, reduciendo la entrada de divisas.

A finales de junio, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las conversaciones con Estados Unidos "no muestran progresos".

Mientras tanto, La Habana puso en marcha en junio una serie de reformas de libre mercado para darle un impulso a la economía.

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