Autoridades investigan violento incidente que dejó varios aficionados del Deportivo Táchira heridos en el estado Cojedes

Al menos ocho aficionados del club venezolano Deportivo Táchira resultaron heridos durante un incidente violento ocurrido en la madrugada del domingo 18 de octubre en el estado Cojedes.

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Los seguidores del conjunto 'aurinegro' viajaban de regreso a San Cristóbal luego de asistir al encuentro frente al Carabobo FC, disputado en Valencia.

El suceso se registró en el sector Chirguita, cerca del peaje de Taguanes, en el municipio Tinaquillo.

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De acuerdo con reportes, los hinchas se movilizaban en autobuses cuando se produjo el confuso altercado.

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Las circunstancias que desencadenaron la violencia todavía no están completamente esclarecidas.

Sin embargo, de momento existen dos hipótesis de lo ocurrido; la primera apunta a un supuesto "intento de robo en la carretera".

Por su parte, la segunda hipótesis trata de un enfrentamiento entre los hinchas y habitantes de la zona.

El conflicto habría escalado hasta el uso de armas blancas y de fuego, dejando varios lesionados.

De momento, las autoridades analizan las distintas versiones y las grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido y establecer cómo comenzó la confrontación.