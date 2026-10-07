Dos adolescentes fueron trasladados de emergencia a un hospital tras ser alcanzados por un rayo en el estado Mérida

Dos jóvenes venezolanos fueron trasladados a un hospital tras ser alcanzados por un rayo en el estado Mérida (Venezuela).

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Según se dio a conocer, los adolescentes, de 13 y 15 años, respectivamente, resultaron heridos luego de ser alcanzados por los efectos de una descarga eléctrica durante una tormenta registrada en una zona rural de la comentada región.

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El hecho ocurrió en el sector Siloé, perteneciente a la aldea San Pedro, donde el rayo cayó cerca de los jóvenes y les provocó lesiones.

Familiares y habitantes de la comunidad, con el apoyo de funcionarios del cuerpo de Bomberos, trasladaron a los adolescentes hasta la emergencia del Hospital II San José de Tovar.

Los médicos de dicho centro hospitalario determinaron que ambos presentaban quemaduras de consideración.

Por ende, fueron remitidos de urgencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes.

De momento, según reportes de medios locales, los jóvenes permanecen bajo observación médica.