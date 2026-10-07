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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Mérida

Dos adolescentes fueron trasladados de emergencia a un hospital tras ser alcanzados por un rayo en el estado Mérida

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Intensos relámpagos iluminan el cielo nocturno - Foto de referencia: Pexels
Intensos relámpagos iluminan el cielo nocturno - Foto de referencia: Pexels
De momento, los jóvenes permanecen bajo observación médica.

Dos jóvenes venezolanos fueron trasladados a un hospital tras ser alcanzados por un rayo en el estado Mérida (Venezuela).

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Según se dio a conocer, los adolescentes, de 13 y 15 años, respectivamente, resultaron heridos luego de ser alcanzados por los efectos de una descarga eléctrica durante una tormenta registrada en una zona rural de la comentada región.

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El hecho ocurrió en el sector Siloé, perteneciente a la aldea San Pedro, donde el rayo cayó cerca de los jóvenes y les provocó lesiones.

Familiares y habitantes de la comunidad, con el apoyo de funcionarios del cuerpo de Bomberos, trasladaron a los adolescentes hasta la emergencia del Hospital II San José de Tovar.

Los médicos de dicho centro hospitalario determinaron que ambos presentaban quemaduras de consideración.

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Por ende, fueron remitidos de urgencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes.

De momento, según reportes de medios locales, los jóvenes permanecen bajo observación médica.

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