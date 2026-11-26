Camilo Durán respondió de nuevo en un momento decisivo para el Celtic. El delantero colombiano entró desde el banco de suplentes y anotó, en el minuto 84, el gol con el que su equipo venció 2-1 al Torreense en Portugal, por la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League.

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El atacante de 24 años ingresó al campo en el minuto 58, cuando el conjunto escocés necesitaba romper el empate. Su chance llegó seis minutos previos al final: James Forrest recibió por la banda derecha, levantó la cabeza y envió un centro al área. Durán se desmarcó al segundo palo, ganó por arriba y conectó un cabezazo que picó previo a superar al arquero Adriel.

La anotación desató la celebración de los aficionados del Celtic que viajaron a Portugal y aseguró tres puntos importantes para el equipo dirigido por Martin O’Neill. Fue, además, el decimoquinto gol de Durán en la temporada y el cuarto que consigue en esta edición de la Europa League.

El colombiano tuvo de nuevo un impacto inmediato como suplente. En el encuentro anterior del torneo, ante el Besiktas, igualmente entró desde el banco y anotó dos goles para impulsar la remontada de su equipo. Su nueva aparición decisiva refuerza su protagonismo en una campaña en la que se convirtió en una alternativa ofensiva determinante.

El entrenador Martin O’Neill destacó su aporte tras el partido. “Está volando, es un jugador fantástico”, afirmó en declaraciones a TNT Sports, según recogió beIN SPORTS. El técnico también detalló que, cuando Durán está en el campo, siente que algo puede suceder a favor del Celtic.

El partido no fue sencillo para los escoceses. El equipo se llevó la ventaja en el minuto 9 gracias a un gol en propia puerta de Javi Vázquez, quien desvió un centro de Jota. No obstante, el Torreense reaccionó y empató diez minutos después, cuando Dany Jean aprovechó un rebote luego de un remate de Alex Alfaro que golpeó el travesaño.

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Con esta victoria, el Celtic llegó a seis puntos y se ubicó en el puesto 25 de la clasificación, por fuera de la zona de acceso a los play-offs debido a la diferencia de gol. La victoria, sin embargo, mantiene vivas sus opciones de avanzar en el certamen, con tres jornadas todavía por disputar.

Durán, por su parte, demostró de nuevo que puede cambiar el rumbo de un partido incluso cuando no aparece entre los titulares.