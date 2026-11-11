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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con atacar bases de Estados Unidos en Europa y otros lugares lejanos

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Base militar de EE. UU. en Alemania - Foto: EFE
Base militar de EE. UU. en Alemania - Foto: EFE
Así lo aseguró el jefe de seguridad del régimen iraní, Mohsen Rezaei.

El jefe de seguridad del régimen iraní, Mohsen Rezaei, amenazó este miércoles con atacar bases de Estados Unidos más allá de Oriente Medio, incluidas las de Europa, si se utilizan para lanzar ataques contra Teherán.

La guerra en Oriente Medio estalló el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei.

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Teherán respondió con misiles y drones dirigidos contra países de toda la región.

Grupos militantes apoyados por Irán en el Líbano, Yemen e Irak también se sumaron a la contienda.

"Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si está ubicada en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases", dijo Rezaei en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen TV.

Añadió que la respuesta de Irán a nuevos ataques de Estados Unidos tendría como objetivo las "instalaciones militares más distantes de Estados Unidos". "Incluidas aquellas que aún no hemos atacado", dijo Rezaei.

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"Incluso podríamos atacar ciertas islas que ellos suponen que están fuera del alcance de nuestros misiles", agregó durante la entrevista realizada en Teherán.

Catar y Pakistán han realizado gestiones diplomáticas para que se negocie el fin de la guerra.

Teherán exige a Washington el descongelamiento de activos y el levantamiento de sanciones, a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el mercado mundial de hidrocarburos que fuerzas iraníes mantienen bloqueada desde el inicio del conflicto.

El martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la presión económica estadounidense sobre Irán es tan fuerte que actualmente "no hay necesidad" de llevar a cabo una operación militar de gran envergadura.

Washington parece haber moderado sus amenazas de reanudar los ataques contra el régimen islámico, tras la derrota del Partido Republicano del presidente Donald Trump en las recientes elecciones de mitad de mandato, un revés asociado en parte a la impopular guerra con Irán.

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