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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Espionaje

Capítulo aterrador: la grave denuncia sobre espionaje en el gobierno Petro por medio de la DNI

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Las conclusiones señalan infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros y politización de información sensible y reservada del Estado.

La grave denuncia del exfiscal Francisco Barbosa sobre un caso de espionaje en el gobierno del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) pone en la lupa nuevas revelaciones de presuntos seguimientos e interceptaciones a importantes personalidades en el país.

La revista Semana publicó hallazgos de una auditoría que revelan presuntas actividades de espionaje ilegal durante el gobierno de Gustavo Petro, contrario a las promesas que hizo como senador de oposición en 2008, cuando denunció las interceptaciones ilegales del DAS

La auditoría, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella en la DNI, habría identificado que esta dependencia se convirtió en una "policía política" entre 2022 y 2026.

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Las conclusiones señalan infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros y politización de información sensible y reservada del Estado.

En conversación con el programa La Noche de NTN24, Francisco Barbosa, exfiscal general de Colombia, comentó que "es una situación lamentable. Estamos hablando de usar el aparato de inteligencia, según la información presentada por la revista Semana, para vigilar al fiscal general la nación precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente de la República".

"Esto es un clarísimo intento de intimidar, de neutralizar y por supuesto una violación masiva a la ley, a las instituciones y a la Constitución política", añadió Barbosa, quien también afirmó que presentó una denuncia porque "tengo todo el interés de que esto llegue a las últimas consecuencias".

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