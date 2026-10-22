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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Fútbol

Los tres grandes anuncios que dejó el Consejo de la FIFA sobre distintos torneos que se realizarán en los próximos años

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sede de la FIFA en Zúrich, Suiza - Foto: EFE
Sede de la FIFA en Zúrich, Suiza - Foto: EFE
Uno de los anuncios que generó sorpresa fue la realización de un Mundial de Clubes femenino.

El consejo de la FIFA celebrado este jueves en la sede del organismo, en Zúrich, dejó tres grandes anuncios sobre distintos torneos que se realizarán en los próximos años.

Uno de los anuncios que generó sorpresa fue la realización de un Mundial de Clubes femenino que tendrá como sede a Estados Unidos y se llevará a cabo en 2028.

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La cita orbital femenina se celebrará del 5 al 30 de enero de 2028.

Además, para la Copa Mundial femenina del próximo año, la FIFA aprobó un modelo de distribución económica que incrementa a 2,5 millones de dólares para cada selección participante.

La FIFA también confirmó que Catar repite como anfitrión de la Copa Intercontinental masculina de clubes en diciembre próximo, como ya hizo en 2024 y 2025, con títulos entonces para Real Madrid y Paris Saint-Germain, respectivamente.

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En esta nueva edición, el campeón se decidirá en el emirato entre el 9 y el 16 de diciembre.

El Derbi de las Américas, entre el Toluca mexicano y el futuro campeón de la Copa Libertadores, se jugará el miércoles 9 de diciembre.

El vencedor de ese pulso disputará la Copa Challenger el sábado 12 de diciembre frente al Mamelodi Sundowns sudafricano.

El equipo que resulte ganador de ese segundo partido obtendrá el pase a la final, donde se enfrentará el miércoles 16 de diciembre al campeón de Europa, el Paris Saint-Germain.

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