Fue invitada por el presidente Sánchez: la tirana Delcy Rodríguez asistirá a la Cumbre Iberoamericana en Madrid junto a su nuevo canciller

Delcy Rodríguez va a encabezar la delegación venezolana que participará en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España. Rodríguez asistirá acompañada por Oliver Blanco, quien acaba de asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de la reestructuración de la política diplomática del Ejecutivo.

La participación de Rodríguez se concretó luego de que el Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, le cursara una invitación formal. La asistencia representa una nueva aparición de la encargada de la tiranía en un encuentro multilateral de alto nivel y se produce en medio de los angustiosos intentos del régimen venezolano por recuperar espacios de interlocución internacional.

La información fue divulgada de forma inicial por el diario español ABC y reseñada por distintos medios venezolanos. Según los reportes, la delegación del régimen va a llevar propuestas relacionadas con soberanía tecnológica, educación superior, reconocimiento de títulos universitarios y movilidad académica. Igualmente está previsto que participe en las discusiones sobre cooperación, desarrollo e integración regional.

El viaje tendrá como particularidad la presencia de Oliver Blanco, de 35 años, designado recientemente como ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura en sustitución de Félix Plasencia. El nombramiento hace parte de una serie de cambios anunciados por Rodríguez para reorganizar el equipo encargado de las relaciones internacionales.

Blanco es politólogo y licenciado en Estudios Internacionales. Antes de incorporarse con el régimen, desarrolló parte de su trayectoria política en sectores de la oposición venezolana, entre ellos el entorno de Acción Democrática y del dirigente Henry Ramos Allup. Su llegada a la Cancillería fue interpretada como una señal de apertura hacia perfiles que no proceden de forma directa del chavismo.

Plasencia, por su parte, va a pasar a desempeñar funciones que se vinculen con los asuntos internacionales de la dictadura. Entre los otros nombramientos que se anunciaron figuran Yuri Pimentel como primer vicecanciller, Marynna Saatdjian para América del Norte y Europa, y Saúl Ameliach como viceministro de Comercio Internacional.

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La presencia de Delcy Rodríguez en Madrid igualmente está rodeada de un contexto diplomático muy criticado. Ella continúa incluida en el régimen de sanciones individuales de la Unión Europea, que contempla restricciones de viaje y congelación de activos. Las medidas fueron prorrogadas hasta el 10 de enero de 2027.

España defendió revisar esas restricciones, pero su levantamiento necesita el respaldo unánime de los 27 Estados miembros del bloque. Precisamente por esta razón, la invitación a la cumbre no supone, por sí misma, que las sanciones hayan sido retiradas.

La reunión congregará a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Para el régimen chavista, el encuentro va a ser una nueva oportunidad de buscar interlocución con gobiernos de la región y Europa.