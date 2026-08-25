Carlos Giménez pidió remover a Delcy Rodríguez del régimen de Venezuela: "Es la dictadora interina"

El congresista republicano de Estados Unidos Carlos A. Giménez volvió a pronunciarse sobre la situación política en Venezuela y pidió la salida del poder de Delcy Rodríguez, a quien calificó como la “dictadora interina” del régimen venezolano.

A través de su cuenta en X, Giménez publicó este lunes 24 de agosto el mensaje: “#SOSVenezuela Delcy Rodríguez es la dictadora interina. Debe ser removida lo antes posible”.

La publicación fue acompañada por una etiqueta de respaldo a Venezuela y generó miles de interacciones en la red social.

El pronunciamiento se suma a una serie de críticas que el congresista republicano ha dirigido durante este año contra Rodríguez y el régimen venezolano.

El pasado 14 de agosto, Giménez ya había pedido sacar a la jefa encargada del régimen después de que Rodríguez publicara un mensaje en homenaje a Fidel Castro por el centenario de su nacimiento. En esa ocasión, el legislador cuestionó las posiciones ideológicas de Rodríguez y reclamó el inicio de una nueva etapa política en Venezuela.

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Del mismo modo, Giménez ha insistido en la necesidad de una transición política y de elecciones libres en Venezuela. En enero, sostuvo que los comicios debían realizarse “en meses, no años” y señaló que Rodríguez no debía permanecer en el poder. Posteriormente, en otro pronunciamiento, afirmó que era imprescindible convocar elecciones y abandonar lo que calificó como un “régimen ilegítimo”.

La presión del congresista ocurre mientras el régimen de Delcy Rodríguez mantiene conversaciones con un sector de la oposición venezolana, un proceso respaldado por Estados Unidos y orientado, entre otros asuntos, a avanzar hacia reformas políticas y una eventual ruta electoral. Las negociaciones han generado cuestionamientos por la ausencia de María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, en esa mesa.

Finalmente, la petición de Giménez vuelve a poner en el centro del debate la continuidad de Delcy Rodríguez al frente del régimen venezolano y la presión desde Washington para que Venezuela avance hacia una salida política y electoral.