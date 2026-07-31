Expresidente peruano Ollanta Humala sale de prisión tras ser anulada su condena por recibir dineros de Odebrecht y el régimen venezolano

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos al recibir dinero de la constructora Odebrecht.

Humala dejó la cárcel en un vehículo alrededor de las 19H40 locales, resguardado por policías y asediado por un nutrido grupo de simpatizantes. Estuvo recluido desde abril de 2025 por recibir 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor.

Al salir de prisión, Humala celebró ante los medios su salida de prisión.

VEA TAMBIÉN Nuevo gobierno de Perú anuncia que se va a sumar al Escudo de las Américas promovido por Trump o

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial”, dijo.

“El año pasado fui secuestrado por el estado y los sicarios de la justicia de ese momento regularizaron una situación ilegal”, agregó.

En ese sentido, señaló que “jamás” ha “cometido delito alguno”. “Jamás recibí aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, resaltó.

“Necesitaban perseguirnos por nuestra ideología política. Estoy denunciando que hemos sido perseguidos, tiene que haber justicia para esta situación”, añadió.

La justicia peruana anuló la condena a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del régimen de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Máximo tribunal de Perú anula sentencia del expresidente Ollanta Humala y da vía a su liberación o

"Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso", se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio.

El TC resolvió un hábeas corpus, un recurso que protege de una detención ilegal, que los abogados de Humala, de 64 años, habían presentado en enero.

En la sentencia, el Tribunal resolvió "declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal".