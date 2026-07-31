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Ollanta Humala

Expresidente peruano Ollanta Humala sale de prisión tras ser anulada su condena por recibir dineros de Odebrecht y el régimen venezolano

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ollanta Humala, expresidente de Perú - Foto: EFE
Ollanta Humala, expresidente de Perú - Foto: EFE
Al salir de prisión, Humala celebró ante los medios su salida de prisión y dijo que fue víctima de persecución política.

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, fue liberado este viernes de una prisión en Lima, después de que la justicia anuló su condena de 15 años por lavado de activos al recibir dinero de la constructora Odebrecht.

Humala dejó la cárcel en un vehículo alrededor de las 19H40 locales, resguardado por policías y asediado por un nutrido grupo de simpatizantes. Estuvo recluido desde abril de 2025 por recibir 3 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña de 2011, en la que resultó vencedor.

Al salir de prisión, Humala celebró ante los medios su salida de prisión.

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“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial”, dijo.

“El año pasado fui secuestrado por el estado y los sicarios de la justicia de ese momento regularizaron una situación ilegal”, agregó.

En ese sentido, señaló que “jamás” ha “cometido delito alguno”. “Jamás recibí aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil”, resaltó.

“Necesitaban perseguirnos por nuestra ideología política. Estoy denunciando que hemos sido perseguidos, tiene que haber justicia para esta situación”, añadió.

La justicia peruana anuló la condena a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del régimen de Venezuela.

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"Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso", se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio.

El TC resolvió un hábeas corpus, un recurso que protege de una detención ilegal, que los abogados de Humala, de 64 años, habían presentado en enero.

En la sentencia, el Tribunal resolvió "declarar fundada la demanda, al haberse acreditado la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal".

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