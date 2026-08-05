Interceptan un bus con 420 kilos de explosivos cerca de Cali a pocos días de la investidura de Abelardo de la Espriella

La Policía Nacional de Colombia interceptó un autobús que cargaba consigo 420 kilos de nitrato de amonio en el departamento del Cauca, en un operativo que, según las autoridades, permitió frustrar un presunto atentado en contra la Fuerza Pública a pocos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

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El procedimiento se realizó sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Santander de Quilichao, una zona estratégica del suroccidente colombiano en donde las autoridades reforzaron los controles de seguridad con motivo de la ceremonia de investidura prevista para este 7 de agosto en la ciudad de Cali.

De acuerdo con el reporte oficial, al vehículo lo condicionaron para que pudiese transportar los explosivos, compuestos por nitrato de amonio, un compuesto químico que puede ser usado para la fabricación de artefactos explosivos.

Luego de la inspección, los agentes inmovilizaron el autobús y aseguraron la carga, evitando que siguiera su recorrido.

Por ahora, las autoridades aun no dan detalles acerca de cuál era el objetivo real del cargamento ni han confirmado qué grupo estaría detrás del presunto plan.

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Los organismos de seguridad siguen teniendo abiertas las investigaciones para esclarecer la procedencia de los explosivos, identificar la ruta que tenía el vehículo y determinar cuáles personas o que grupo, participaron en el transporte del material.

La operación se realiza en medio de un amplio despliegue de seguridad implementado por el gobierno colombiano con motivo de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una ceremonia para la que se han reforzado los controles en varios puntos del país.

Las autoridades todavía no informan sobre personas capturadas durante el operativo, pero señalaron que las pesquisas siguen y no desechan nuevas situaciones similares en las próximas horas. Por ahora, el material explosivo se mantiene bajo custodia de los organismos especializados para su análisis y posterior destrucción conforme a los protocolos de seguridad.