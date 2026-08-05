NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Abelardo de la Espriella

Interceptan un bus con 420 kilos de explosivos cerca de Cali a pocos días de la investidura de Abelardo de la Espriella

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Artefactos explosivos / @dhernandezlarez
Artefactos explosivos / @dhernandezlarez
El vehículo ha sido detenido en el departamento del Cauca en un operativo previo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

La Policía Nacional de Colombia interceptó un autobús que cargaba consigo 420 kilos de nitrato de amonio en el departamento del Cauca, en un operativo que, según las autoridades, permitió frustrar un presunto atentado en contra la Fuerza Pública a pocos días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

o

El procedimiento se realizó sobre la vía Panamericana, a la altura del municipio de Santander de Quilichao, una zona estratégica del suroccidente colombiano en donde las autoridades reforzaron los controles de seguridad con motivo de la ceremonia de investidura prevista para este 7 de agosto en la ciudad de Cali.

De acuerdo con el reporte oficial, al vehículo lo condicionaron para que pudiese transportar los explosivos, compuestos por nitrato de amonio, un compuesto químico que puede ser usado para la fabricación de artefactos explosivos.

Luego de la inspección, los agentes inmovilizaron el autobús y aseguraron la carga, evitando que siguiera su recorrido.
Por ahora, las autoridades aun no dan detalles acerca de cuál era el objetivo real del cargamento ni han confirmado qué grupo estaría detrás del presunto plan.

o

Los organismos de seguridad siguen teniendo abiertas las investigaciones para esclarecer la procedencia de los explosivos, identificar la ruta que tenía el vehículo y determinar cuáles personas o que grupo, participaron en el transporte del material.

La operación se realiza en medio de un amplio despliegue de seguridad implementado por el gobierno colombiano con motivo de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una ceremonia para la que se han reforzado los controles en varios puntos del país.

Las autoridades todavía no informan sobre personas capturadas durante el operativo, pero señalaron que las pesquisas siguen y no desechan nuevas situaciones similares en las próximas horas. Por ahora, el material explosivo se mantiene bajo custodia de los organismos especializados para su análisis y posterior destrucción conforme a los protocolos de seguridad.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Explosivos

Colombia

Investidura

Cali

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es el nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Vente Venezuela convoca a elecciones este martes - Foto: EFE
Movilizaciones

Partido de María Corina Machado convoca a movilizaciones este martes tras dos años del fraude perpetrado por el régimen venezolano

Fumador - Foto referencia de Canva
España

Este es el país europeo que prohibirá el consumo de tabaco en playas y terrazas de restaurantes

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
Venezuela

"No seremos obstáculo": María Corina Machado y Edmundo González reaccionan a diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Vente Venezuela convoca a elecciones este martes - Foto: EFE
Movilizaciones

Partido de María Corina Machado convoca a movilizaciones este martes tras dos años del fraude perpetrado por el régimen venezolano

Fumador - Foto referencia de Canva
España

Este es el país europeo que prohibirá el consumo de tabaco en playas y terrazas de restaurantes

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
Venezuela

"No seremos obstáculo": María Corina Machado y Edmundo González reaccionan a diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano

Reflejo de la tragedia tras los terremotos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

El nuevo temblor remueve los sentimientos de los damnificados: “Fue revivir un momento crítico”

Inter Miami vs Chicago en Estados Unidos. (AFP)
Inter de Miami

"Contraten a Vozinha": la reacción de los fanáticos tras insólito gol que le marcaron al equipo de Messi en Estados Unidos

La senadora paraguaya Celeste Amarilla-Foto: EFE
Política

Celeste Amarilla, la senadora paraguaya envuelta en la polémica por insultos a Mbappé, postula su candidatura presidencial para 2028

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

¿Cuál es el futuro para el venezolano que perdió a su hijo y sus dos apartamentos tras el terremoto?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023