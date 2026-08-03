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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 6.125

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Este lunes 3 de agosto en Venezuela actualizaron el balance de víctimas tras los devastadores terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

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Según el reporte del régimen venezolano, la cifra de muertos por los desoladores temblores ascendió a 6.125.

Cabe mencionar que el régimen de Venezuela, en este último balance, no precisa el saldo de heridos, réplicas, entre otros.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en cientos de campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

 

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