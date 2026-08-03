Cifra de muertos por los terremotos en Venezuela asciende a 6.125

Este lunes 3 de agosto en Venezuela actualizaron el balance de víctimas tras los devastadores terremotos registrados el 24 de junio de 2026.

Según el reporte del régimen venezolano, la cifra de muertos por los desoladores temblores ascendió a 6.125.

Cabe mencionar que el régimen de Venezuela, en este último balance, no precisa el saldo de heridos, réplicas, entre otros.

Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en cientos de campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.