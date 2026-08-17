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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Donald Trump

"Los bombardearemos sin piedad": Trump amenaza con atacar Omán si interviene en su camino contra el régimen de Irán, al que le pide rendición

agosto 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
En entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos ratificó su férrea postura en contra de las ideologías ayatolás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el régimen de Irán debería rendirse para poner fin a los ataques cruzados con Estados Unidos, mientras las conversaciones entre los países siguen estancadas.

"Deberían izar la bandera blanca de la rendición", expresó Trump a un reportero de Fox News durante una entrevista telefónica.

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Omán, por su parte, ha mantenido conversaciones con el régimen de Irán para intentar llegar a un acuerdo que permita restablecer el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de que comenzaran los ataques.

"Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos sin piedad", dijo Trump a Fox.

Un acuerdo provisional alcanzado en junio declaraba la "cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", pero rápidamente se desmoronó: Trump mencionó que había "terminado" el 7 de julio y el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen iraní lo declaró "suspendido" una semana después.

En virtud de ese memorando de entendimiento, el régimen de Irán y Estados Unidos se comprometieron a negociar un acuerdo definitivo —que abarcara cuestiones más amplias, como el futuro del programa nuclear iraní— en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

Este lunes, cabe resaltar, se cumplen 60 días desde la firma del memorando de entendimiento.

La disputa por el control del estrecho de Ormuz ha disparado los precios del combustible y ha presionado a Trump para que ponga fin a un conflicto impopular para algunos sectores de su país, antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre que decidirán el control del Congreso de Estados Unidos.

Trump declaró a Fox News que las elecciones de mitad de mandato no estaban afectando su estrategia respecto a Irán. "Las elecciones de mitad de legislatura no tienen nada que ver con mi forma de pensar", afirmó.

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El lunes por la mañana, Trump publicó en su plataforma Truth Social: "El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera, forma o circunstancia, un arma nuclear", repitiendo una de sus razones declaradas para los ataques.

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