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Caso Ronald Ojeda: Chile dicta su primera condena contra integrante del Tren de Aragua por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Ronald Ojeda (EFE)
Ronald Ojeda (EFE)
Maickel Villegas fue declarado culpable en el primer juicio oral por el crimen del exteniente y la pena se conocerá el 15 de octubre.

La justicia chilena declaró culpable este jueves a Maickel David Villegas Rodríguez, integrante del Tren de Aragua (TDA), por su participación en el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024. Se trata del primer juicio oral de la causa que termina con un veredicto condenatorio.

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El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago ha establecido la responsabilidad de Villegas en el crimen, luego de un juicio en el que la Fiscalía presentó pruebas de las labores que presuntamente desempeñó antes y en el secuestro. La lectura de la sentencia, que determinará la pena que tendrá qué cumplir, ha quedado fijada para el próximo 15 de octubre.

Uno de los elementos acreditados en el proceso fue que Villegas desarrolló labores de vigilancia en las inmediaciones del edificio donde vivía Ojeda. La Fiscalía igualmente aseguró que participó en la conducción de uno de los vehículos usados en el operativo y que registró imágenes relacionadas con el secuestro.

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, ha valorado el veredicto e indicó que las pruebas permitieron establecer la participación de Villegas. La Fiscalía pidió una pena de 20 años de prisión para el acusado.

No obstante, uno de los aspectos centrales del caso quedó fuera de lo acreditado en este juicio: el móvil político del asesinato. El tribunal no estableció procesalmente que el crimen hubiese sido ejecutado por un encargo directo del régimen venezolano.

Barros detalló que esa hipótesis sigue siendo una línea investigativa, pero que no fue objeto de prueba en este proceso por ell papel específico que se le atribuye a Villegas. Según el fiscal, esa arista va a ser abordada en otro juicio en el que se espera procesar a quienes la Fiscalía identifica como líderes de la organización involucrada.

Villegas, de 28 años, fue detenido en Costa Rica y luego extraditado a Chile. Es el primer imputado adulto extraditado y que está siendo sometido a un juicio oral por el asesinato de Ojeda. La investigación lo vinculó con la célula criminal que se conoce como Los Piratas, y tiene relación con el Tren de Aragua.

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Ronald Ojeda, exteniente del Ejército venezolano y refugiado político en Chile, fue sacado de su departamento en la comuna de Independencia en la madrugada del 21 de febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Su cuerpo fue hallado días después enterrado bajo una estructura de cemento en Maipú.

El proceso en contra de Villegas es uno de los primeros avances judiciales importantes en una investigación que aún tiene a otros acusados y presuntos integrantes de la organización criminal bajo investigación. Según la Fiscalía, otros 18 acusados van a enfrentar un juicio oral que iniciará el 20 de octubre.

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