Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Este miércoles, durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, solicitó el endurecimiento de las sanciones contra la dictadura de Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un encuentro previo a lo que será reunión de cancilleres que se adelantará este 2 de octubre por la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis democrática en ese país centroamericano.