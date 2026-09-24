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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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J Balvin

J Balvin conmueve con sus palabras durante un concierto tras su separación de Valentina Ferrer

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante colombian J Balvin y su expareja | Foto: EFE
Cantante colombian J Balvin y su expareja
El cantante volvió a ser tendencia luego de pronunciar unas palabras durante un concierto en Guadalajara, México.

La reciente separación de J Balvin y Valentina Ferrer continúa generando comentarios entre sus seguidores.

Nuevamente, el cantante volvió a ser tendencia luego de pronunciar unas palabras durante un concierto en Guadalajara, México.

De acuerdo con varios asistentes al evento, se trataría de una dedicatoria a la modelo argentina, con quien mantuvo una relación durante casi una década y tiene un hijo.

El artista se presentó en el Estadio Akron y en un momento del espectáculo, hizo una pausa para hablar con el público.

Aunque nunca mencionó directamente a Valentina Ferrer, su mensaje llamó especialmente la atención porque ocurrió pocos días después de que se hiciera pública la separación.

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“Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza (...) que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro”, expresó J Balvin frente a miles de personas.

Sus palabras no tardaron en circular en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a relacionarlas con el momento personal que atraviesa el artista tras el final de su relación.

El mensaje de J Balvin que generó comentarios
El discurso tuvo lugar antes de que J Balvin interpretara ‘La Canción’, uno de los temas más conocidos de su repertorio y una pieza relacionada con el desamor y el cierre de una relación.

Durante su intervención, el artista también habló sobre las dificultades que pueden atravesar las personas y destacó la importancia de acompañarse durante los momentos complicados.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los asistentes. Además, J Balvin recordó que todos pueden equivocarse y enfrentar circunstancias complejas a lo largo de la vida.

“Somos humanos”, expresó el cantante, una frase que también comenzó a destacarse en los videos del concierto que posteriormente fueron compartidos en redes sociales.

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