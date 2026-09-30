Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Donald Trump calificó a Nicolás Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y dijo que durante su captura Estados Unidos entró en guerra con Venezuela. En un acto por el mes de la herencia hispana, el presidente de Estados Unidos defendió la operación militar en Caracas y narró que el dictador estaba escondido detrás de puertas de hierro que habrían caído en segundos. Trump, además, reveló la duración de la incursión; dijo el mandatario que duró 148 minutos y que incluyó ataques aéreos, la neutralización del sistema de defensa venezolano, el ingreso de fuerzas especiales y la extracción de Maduro, y comparó la velocidad de la operación con la duración de otras guerras para destacar, según él, la eficacia de la intervención.