EE. UU. sanciona a más de 30 empresas que están vinculadas a la aviación iraní y lanza una dura advertencia

Estados Unidos amplió este martes su ofensiva económica en contra del régimen iraní con nuevas sanciones que están dirigidas contra su sector de aviación, en una medida que alcanza a 36 objetivos y que quiere cortar las redes usadas por Teherán para transportar armas, personal y cargamentos ilícitos.

El Departamento del Tesoro informó que la acción, que se ejecuta bajo la denominada Operación Economic Outcast, incluye a 27 aerolíneas iraníes y también empresas intermediarias y compañías extranjeras que están señaladas de facilitar operaciones vinculadas con la aviación de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que Washington está cumpliendo la promesa de imponer “consecuencias severas” a los que proporcionen respaldo financiero al régimen iraní. En un mensaje publicado en X, advirtió igualmente que las compañías que sigan haciendo negocios con las aerolíneas iraníes sancionadas corren el riesgo de ser excluidas del sistema financiero global.

La advertencia no se limita a empresas dentro de Irán. Según el Tesoro de los Estados Unidos, entre los objetivos están las compañías e intermediarios ubicados en terceros países que, al parecer, facilitaron servicios, piezas, logística y mecanismos para que Teherán obtenga aeronaves de origen norteamericano y tecnología considerada sensible.

Una de las aerolinas más importantes señaladas es Mahan Air, la cual ya estaba bajo sanciones por parte de Estados Unidos. Washington asegura que la compañía sirvió como un canal para apoyar operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica y facilitar el movimiento de armas y personal.

Según el Departamento del Tesoro, las nuevas medidas quieren afectar justamente las redes que permiten a la aviación iraní seguir operativa pese al régimen de sanciones. La acción igualmente busca rutas de transbordo que se consideran engañosas y compañías fachadas usadas para adquirir tecnología y equipos en el extranjero.

Reuters señaló que las sanciones además llegan a empresas de Turquía y Emiratos Árabes Unidos que tienen relación con servicios para Mahan Air. Washington trata de incrementarla presión económica sobre Teherán en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La medida refleja una nueva fase de la estrategia de la administración de Donald Trump para aislar económicamente al régimen iraní. El objetivo que es declarado por el Tesoro se trata de cerrar de manera progresiva las fuentes de financiamiento y los canales internacionales que dejan al Gobierno iraní mantener sus actividades.

Con lo anterior, Washington deja un mensaje dirigido a compañías de otros países: sostener relaciones comerciales con las aerolíneas sancionadas puede tener consecuencias que vayan más allá del mercado iraní y terminen afectando su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.