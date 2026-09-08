NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Estados Unidos

EE. UU. sanciona a más de 30 empresas que están vinculadas a la aviación iraní y lanza una dura advertencia

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent - Foto: EFE
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent - Foto: EFE
Washington amplió las sanciones en contra del sector aéreo de Irán y advirtió a quienes sostengan negocios con las aerolíneas afectadas.

Estados Unidos amplió este martes su ofensiva económica en contra del régimen iraní con nuevas sanciones que están dirigidas contra su sector de aviación, en una medida que alcanza a 36 objetivos y que quiere cortar las redes usadas por Teherán para transportar armas, personal y cargamentos ilícitos.

o

El Departamento del Tesoro informó que la acción, que se ejecuta bajo la denominada Operación Economic Outcast, incluye a 27 aerolíneas iraníes y también empresas intermediarias y compañías extranjeras que están señaladas de facilitar operaciones vinculadas con la aviación de Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirma que Washington está cumpliendo la promesa de imponer “consecuencias severas” a los que proporcionen respaldo financiero al régimen iraní. En un mensaje publicado en X, advirtió igualmente que las compañías que sigan haciendo negocios con las aerolíneas iraníes sancionadas corren el riesgo de ser excluidas del sistema financiero global.

La advertencia no se limita a empresas dentro de Irán. Según el Tesoro de los Estados Unidos, entre los objetivos están las compañías e intermediarios ubicados en terceros países que, al parecer, facilitaron servicios, piezas, logística y mecanismos para que Teherán obtenga aeronaves de origen norteamericano y tecnología considerada sensible.

Una de las aerolinas más importantes señaladas es Mahan Air, la cual ya estaba bajo sanciones por parte de Estados Unidos. Washington asegura que la compañía sirvió como un canal para apoyar operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica y facilitar el movimiento de armas y personal.

Según el Departamento del Tesoro, las nuevas medidas quieren afectar justamente las redes que permiten a la aviación iraní seguir operativa pese al régimen de sanciones. La acción igualmente busca rutas de transbordo que se consideran engañosas y compañías fachadas usadas para adquirir tecnología y equipos en el extranjero.

o

Reuters señaló que las sanciones además llegan a empresas de Turquía y Emiratos Árabes Unidos que tienen relación con servicios para Mahan Air. Washington trata de incrementarla presión económica sobre Teherán en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La medida refleja una nueva fase de la estrategia de la administración de Donald Trump para aislar económicamente al régimen iraní. El objetivo que es declarado por el Tesoro se trata de cerrar de manera progresiva las fuentes de financiamiento y los canales internacionales que dejan al Gobierno iraní mantener sus actividades.

Con lo anterior, Washington deja un mensaje dirigido a compañías de otros países: sostener relaciones comerciales con las aerolíneas sancionadas puede tener consecuencias que vayan más allá del mercado iraní y terminen afectando su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Irán

Aerolíneas

Sanciones

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el narcoentierro del narcoinfluencer "Bendito Menor": como en la época de Pablo Escobar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gran inversión: El ambicioso plan de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Impactantes imágenes del nuevo golpe de Estados Unidos a los grupos criminales en el Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Manejo de drones en escuela clandestina, nueva maniobra de reclutamiento de las disidencias (FARC)

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN - Foto AFP
ELN

Sanguinaria y despiadada, así es la jefe del ELN Silvana Guerrero, objetivo prioritario del Gobierno De la Espriella

Perkins Rocha | Foto: AFP
Perkins Rocha

"Quisimos el cambio y ese solo hecho nos convirtió en enemigos del sistema chavista": Perkins Rocha

Abelardo de la Espriella/ Marco Rubio - Fotos EFE
Marco Rubio

"Seguridad regional y lucha contra el narcoterrorismo": experto sobre agenda de Marco Rubio en su visita a Colombia

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Acuerdo petrolero

Experto sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela: “Es un mal anuncio, no cumple ninguna de las expectativas”

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump se pronuncia sobre lo que hará con el petróleo venezolano tras mega acuerdo con el régimen

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Nicolás Maduro Guerra, colaborador del régimen de Venezuela / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: X
Régimen de Venezuela

'Nicolasito' da su versión sobre las fotografías de Nicolás Maduro en prisión: "Fue un día después del doble terremoto; él no tenía el ánimo de tomarse la foto, está fuerte, resistiendo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump se pronuncia sobre lo que hará con el petróleo venezolano tras mega acuerdo con el régimen

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Nicolás Maduro Guerra, colaborador del régimen de Venezuela / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: X
Régimen de Venezuela

'Nicolasito' da su versión sobre las fotografías de Nicolás Maduro en prisión: "Fue un día después del doble terremoto; él no tenía el ánimo de tomarse la foto, está fuerte, resistiendo"

Helicóptero en Colombia - Foto EFE de referencia
Terremoto en Colombia

Así fue el heroico rescate en helicóptero ambulancia a una bebé de 15 días de edad tras terremoto en Colombia

Foto de referencia cine y videojuegos-CANVA
Películas

La adaptación al cine de uno de los videojuegos de lucha más icónicos de la historia estrena nuevo tráiler

Habitantes en Puerto La Cruz intensifican las protestas por prolongados cortes de luz - Fotos: X
Apagones Venezuela

Entre barricadas, quema de cauchos y cacerolazos, habitantes en Puerto La Cruz intensifican las protestas por prolongados cortes de luz

Miguel Díaz-Canel responde al Departamento de Estado tras sanciones - Fotos: EFE
Miguel Díaz-Canel

Como un “bloqueo genocida”, así catalogó Díaz-Canel las nuevas sanciones de EEUU al régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023