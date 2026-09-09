Se estableció récord histórico en el US Open en partido en el que Shelton dio el golpe y eliminó al vigente campeón para avanzar a semifinales

Ben Shelton ha protagonizado una de las sorpresas más grandes del US Open 2026 al eliminar al campeón defensor Carlos Alcaraz tras una auténtica faena que se extendió hasta las 3:33 de la madrugada en Nueva York.

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Shelton, octavo cabeza de serie, venció al español por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(10-7) en un partido de cuatro horas y 28 minutos que se transformó en el partido más tardío en la historia del torneo.

El juego comenzó a las 11:05 de la noche y finalizó cuando buena parte de Nueva York ya dormía, pero las tribunas del estadio Arthur Ashe aún estaban encendidas hasta el último punto. Shelton respondió al apoyo del público con una actuación de enorme resistencia para lograr la victoria con mayor relevancia de su carrera.

Alcaraz presionó primero y se llevó el set inicial en el desempate, pero el local reaccionó rápidamente. Shelton ganó los dos siguientes parciales de manera contundente y puso contra las cuerdas al campeón, quien requería de una remontada para dejar viva la defensa de su título.

El español logró llevar el encuentro al quinto set tras imponerse en el cuarto, pero el desgaste físico fue notorio. De hecho, Alcaraz tuvo un episodio de vómito en una pausa y, pese al cansancio, halló fuerzas para seguir dando la pelea hasta el final.

El quinto ha sido una batalla de máxima tensión. Ninguno de los dos pudo romper el equilibrio y todo finalizó en un súper desempate. Shelton siempre tuvo calma en los momentos decisivos y culminó el partido 10-7 para quedarse con el triunfo.

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La victoria igualmente puso fin a una racha de 18 partidos con victoria de forma consecutiva por Alcaraz en campeonatos de Grand Slam. El español, que regresaba a la competición tras más de cuatro meses de ausencia por una lesión en la muñeca, no pudo concretar su defensa del título obtenido en Nueva York en 2025.

Shelton, por otra parte, llegó a su segunda semifinal del US Open y ahora va a tener una oportunidad histórica para llevar a Estados Unidos de nuevo a una final masculina en Nueva York.

Su siguiente rival será su compatriota Frances Tiafoe. También protagonizó una remontada extraordinaria para derrotar a Alex Michelsen en cinco sets. El duelo de semifinales hará que si o si, alguien de Estados Unidos esté en la final del US Open y con esto, mantiene viva la ilusión de que el país logre tener a su primer campeón masculino de Grand Slam desde Andy Roddick en el año 2003.