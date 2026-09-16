¿Intocable?: Diosdado Cabello, único de los implicados en el caso Ojeda que no ha sido extraditado

La Policía Nacional de Colombia materializó la extradición a Chile de alias "Gocho", presunto integrante del Tren de Aragua requerido por su participación en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile. Según revelaciones de Infobae, uno de los detenidos por este caso aseguró que "la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde el número dos de Venezuela, Diosdado Cabello".