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¿Intocable?: Diosdado Cabello, único de los implicados en el caso Ojeda que no ha sido extraditado

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
La Policía Nacional de Colombia materializó la extradición a Chile de alias "Gocho", presunto integrante del Tren de Aragua requerido por su participación en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile. Según revelaciones de Infobae, uno de los detenidos por este caso aseguró que "la orden de secuestrar y asesinar al exmilitar venezolano vino directamente desde el número dos de Venezuela, Diosdado Cabello".

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