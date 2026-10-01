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Identifican al capitán del vuelo de FlyDubai que fue apuñalado por su copiloto; fue elogiado como héroe

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El piloto indio Smit Machchhar fue exaltado el jueves como un "héroe" por lograr mantener el control de un vuelo de Dubái a Tel Aviv, luego de que su copiloto lo atacara con un puñal para intentar que se estrellara. El primer ministro indio, Narendra Modi, lo calificó en redes sociales como un "HÉROE" y aseguró que sus acciones ayudaron a salvar cientos de vidas.

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