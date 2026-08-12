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Colombia

Cifra de muertos en Colombia se eleva a 190 tras el terremoto: revelan preocupante número de personas atrapadas

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Según el reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la ciudad de Cali tiene la mayor cifra de fallecidos, mientras Pereira registra 81 y ambas mantienen operaciones de rescate.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado lunes deja, hasta el momento, 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en las principales ciudades afectadas, según el Informe Consolidado No. 15 de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)

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El balance, hecho con información suministrada por alcaldías, organismos de gestión del riesgo, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene reportes de carácter preliminar y puede cambiar mientras siguen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

En Cali, el informe cuenta 95 fallecidos preliminares y 999 personas heridas. Además, 239 personas aún se encontraban atrapadas, mientras que 87 fueron rescatadas y 180 aparecían como desaparecidas al momento del corte. La capital del Valle del Cauca registraba de igual forma, 56 estructuras colapsadas y tres vías afectadas.

Pereira, por su parte, posee 81 fallecidos preliminares, 278 personas heridas, 37 desaparecidas y 15 atrapadas. La ciudad registra también 92 edificios colapsados y cerca de 14 vías y puentes afectados.

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En Manizales, otra de las ciudades más afectadas, el balance preliminar registra cinco fallecidos y 112 heridos. También se reportan daños en 17 edificios, 19 estructuras parcialmente colapsadas y 23 viviendas destruidas, además de afectaciones en infraestructura histórica y educativa.

Asocapitales notificó que el balance sigue en verificación debido a que las autoridades territoriales siguen realizando la Evaluación de Daños y Necesidades. Por esta razón, las cifras pueden aumentar o cambiarse según como avancen las operaciones de rescate y la identificación de víctimas.

El informe señala que Cali y Pereira concentran actualmente los escenarios más críticos, con estructuras colapsadas y operaciones de búsqueda y rescate todavía activas.

La emergencia sigue en desarrollo y a su vez, los organismos de socorro hacen labores de atención en las zonas más afectadas y las autoridades consolidan un balance nacional.

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