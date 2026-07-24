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Viernes, 24 de julio de 2026
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Se recrudece la guerra: régimen de Irán confirma que reciente ataque de Estados Unidos sobre el país dejó varios muertos

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
ataque de EE.UU contra planta desalinizadora- Foto: EFE
ataque de EE.UU contra planta desalinizadora- Foto: EFE
Washington atacó centros de mando militares y puntos de vigilancia costera tras la ruptura del alto al fuego por parte de la Casa Blanca.

La escalada militar en Medio Oriente no da tregua. El régimen islámico de Irán reportó este viernes un saldo provisional de al menos cuatro personas fallecidas y siete heridas tras una nueva oleada de ataques con misiles ejecutados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia estatal iraní IRNA, el ataque con mayor impacto se registró durante la madrugada en la provincia de Juzestán, frontera con Irak, donde fallecieron cuatro personas y cinco resultaron lesionadas.

La ofensiva estadounidense también alcanzó la estratégica ciudad portuaria de Bandar Abás, situada cerca del estrecho de Ormuz y sede de una base naval iraní, donde se registraron otros dos heridos.

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Teherán denunció incursiones sobre más de una docena de ciudades y pueblos adicionales, aunque aseguró que en estas zonas no se produjeron víctimas.

La unidad del Ejército hizo un breve resumen, mediante una nota de prensa, de los objetivos atacados y publicó un video con algunas de las operaciones que cumplió en contra del régimen instalado en Teherán.

“El CENTCOM atacó centros de mando militar iraníes, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas, con el fin de reducir aún más la amenaza que Irán representa para los marinos civiles y los buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”, mencionó en el comunicado.

Precisó que el estrecho, la valiosa vía navegable para el comercio internacional, “permanece abierta al tránsito a pesar de los recientes ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

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“Los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con el apoyo de las fuerzas armadas norteamericanas”, aseveró.

Además, a modo de advertencia, reveló la cifra de militares que tiene dispuestas en la zona, incluida Irán, para hacer frente en las operaciones. “Actualmente, más de 50.000 militares estadounidenses operan en todo Oriente Medio”, detalló.

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