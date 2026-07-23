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Jueves, 23 de julio de 2026
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Europa

Voraces incendios en el sur de Europa obligan a la evacuación de miles de personas

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendios en Europa - AFP
Incendios en Europa - AFP
Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y un efectivo en Italia.

Violentos incendios forestales, avivados por el viento y las altas temperaturas, arrasan varias regiones del sur de Europa y provocaron este jueves la evacuación de miles de personas de una zona turística de Francia.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea a estas alturas desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del sistema Effis analizados por la AFP.

Al menos tres bomberos murieron en los últimos días, dos en Francia y un efectivo en Italia.

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En el sur de Francia, los bomberos luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), afectó 3.400 hectáreas, según la última estimación de los bomberos.

Según las autoridades, unas 20.000 personas, entre turistas y cientos de residentes de las localidades aledañas al bosque, se vieron obligadas a abandonar la zona.

El otro incendio, que comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sur de Francia, afectó 2.500 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas.

Durante la tarde, el prefecto, Simon Fabre, anunció que "el incendio se reavivó" y se reactivaron entre 50 y 100 focos.

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se registraron más de 12.500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas.

En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año. España e Italia también están atravesando uno de sus peores años.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

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