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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Astro de la selección de Portugal visitó Colombia y sorprendió al encontrarse con James Rodríguez tras el Mundial

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
El delantero portugués recorrió Medellín, Guatapé y otros destinos turísticos de Antioquia tras su participación en el Mundial 2026.

El delantero portugués Joao Félix eligió Colombia como destino para sus vacaciones tras participar con su selección en el Mundial 2026.

El jugador del Al-Nassr visitó diversos lugares turísticos del departamento de Antioquia y protagonizó un encuentro con James Rodríguez que se viralizó en redes sociales.

Durante su estadía en territorio colombiano, el futbolista de 26 años compartió en su cuenta de Instagram diversas fotografías de su recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de la región.

Entre los destinos visitados figuran el mirador La Octava Maravilla en Sabaneta, la Calle de las Sombrillas y el embalse de El Peñol en Guatapé, además de un tour por la Comuna 13 de Medellín, uno de los sectores más frecuentados por turistas.

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Las imágenes publicadas por el jugador muestran los paisajes naturales, la gastronomía local y los atractivos turísticos de Antioquia.

Uno de los momentos que más llamó la atención, fue la fotografía junto a James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.

Aunque ninguno de los dos futbolistas ofreció declaraciones sobre el encuentro, la imagen confirmó que aprovecharon la presencia del portugués en el país para compartir tiempo juntos.

La visita de João Félix a Colombia fue breve, según se evidenció en sus redes sociales. Tras compartir las imágenes desde Antioquia, el delantero confirmó que ya se encontraba en Miami, donde continuará su periodo vacacional antes de incorporarse a la pretemporada del Al-Nassr.

La presencia del futbolista portugués en Colombia también generó reacciones entre aficionados locales, quienes expresaron su entusiasmo por la elección del país como destino de descanso por parte de una figura de talla internacional.

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