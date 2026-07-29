Venezuela y la ONU inician plan para evaluar la reconstrucción tras el doble terremoto

El régimen de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializaron este miércoles el lanzamiento de un plan de 60 días denominado “Evaluación de Necesidades Post Desastre”. La iniciativa busca cuantificar objetivamente la magnitud del impacto del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio.

​El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo de las instituciones del régimen con el acompañamiento técnico del sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial. Durante los dos meses de trabajo, mesas técnicas multidisciplinarias evaluarán nueve sectores socioeconómicos clave en las regiones más golpeadas por los sismos.

​Gianluca Rampolla, coordinador saliente de la ONU en Venezuela, enfatizó la importancia de este diagnóstico integral durante la presentación transmitida por la televisión.

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"El plan ofrecerá una visión común y objetiva de los daños, las pérdidas y las necesidades de recuperación. El éxito de este proceso dependerá del compromiso, la colaboración y el intercambio permanente entre todas las instituciones participantes", afirmó Rampolla.

A un mes de la tragedia, la cifra de víctimas y damnificados refleja la gravedad de la catástrofe. El balance oficial sitúa el número de fallecidos en al menos 5.546 personas, mientras que los heridos superan los 16.740 y casi 18.000 ciudadanos permanecen sin vivienda tras el colapso de 190 edificaciones y daños severos en más de 850 estructuras.

Por su parte, el Banco Mundial proyectó la escala económica de la emergencia, estimando en 19.600 millones de dólares los daños materiales directos.

La entidad financiera advirtió que la lentitud en la ejecución de los trabajos de reconstrucción amenaza con paralizar el desempeño económico del país durante la próxima década.