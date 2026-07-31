Así está la situación en la frontera entre España y Marruecos tras ola migratoria que entró a Ceuta

La periodista independiente Soraya Aybar reportó para NTN24 desde la frontera entre España y Marruecos e informó cómo está la situación en la zona tras la marea de indocumentados que entró a Ceuta y generó caos, encendiendo las alarmas en toda Europa. "Yo estoy en el lado marroquí, ahora mismo, y lo que vemos es relativa calma comparada con lo que había ayer", relató la reportera, quien describió la zona "completamente devastada con piedras por todos lados".