Cinco países tachan de "farsa" celebración de elecciones rusas en zonas ocupadas de Ucrania

Cinco países, entre ellos Reino Unido, Australia y Canadá, condenaron este lunes y tacharon de "farsa" la celebración de elecciones parlamentarias rusas en zonas de Ucrania ocupadas.

"Celebrar elecciones para la Duma Estatal de Rusia en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania (...) constituye una grave violación de la soberanía y la independencia de Ucrania, así como de la Carta de la ONU", señalaron los países, que también incluyen a Nueva Zelanda y Noruega, en una declaración conjunta en la que hicieron referencia a las votaciones celebradas en Crimea y en las regiones ocupadas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

El partido Rusia Unida, del presidente Vladimir Putin, obtuvo un récord de 355 escaños en la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, integrada por 450 diputados, según resultados preliminares anunciados este lunes por la Comisión Electoral Central.

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Con casi todos los votos escrutados tras tres días de votación, los resultados de unas elecciones celebradas sin la participación de partidos críticos con Putin indican que la formación gobernante conservará una mayoría cualificada superior a su anterior récord de 2016.

Fueron las primeras elecciones legislativas celebradas en Rusia desde el inicio de su ofensiva en Ucrania en 2022.

Es de señalar que, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el martes en Nueva York con el presidente estadounidense, Donald Trump, donde ambos líderes participarán en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La reunión está prevista "en algún momento de la tarde del martes", declaró la fuente a la AFP el lunes, en un momento en que Washington impulsa nuevas negociaciones de paz directas entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra, que empezó hace cuatro años y medio.

Además de su discurso en la tribuna de la ONU, se espera que Zelenski participe en una reunión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto.

Las crisis en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y el debate sobre los peligros de la inteligencia artificial dominarán la cumbre anual de la ONU, donde se espera la asistencia de unos 150 jefes de Estado y de gobierno.