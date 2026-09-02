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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Carlos A. Giménez

"Apoyo el acuerdo, pero no con Delcy, es una dictadora interina": Carlos Giménez sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Carlos Giménez, congresista de Estados Unidos, habló con NTN24 sobre el controvertido pacto petrolero anunciado por el Gobierno Trump.

Sigue la polémica por el acuerdo petrolero entre el Gobierno de Donald Trump y el régimen de Delcy Rodríguez.

Según el Departamento de Estado, Washington asegurará el 55% de la producción efectiva de una nueva empresa privada creada para explotar parte de las reservas petroleras venezolanas.

Además de esto, otro dato llama particularmente la atención: hay concesiones petroleras que podrían extenderse hasta por 100 años.

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Aunque Trump ha asegurado que Estados Unidos recibirá un gran beneficio de este acuerdo, desde varios sectores cuestionan duramente que el mandatario haya accedido a negociar con un régimen violador de derechos humanos.

Carlos Giménez, congresista de Estados Unidos, habló con NTN24 para dar su punto de vista sobre el controvertido pacto petrolero.

"Puedo decir que apoyo el acuerdo, pero no con la gente que estamos negociando. Muy claro en eso, Delcy Rodríguez es la dictadora interina", declaró el legislador, quien advirtió sobre la necesidad de avanzar hacia elecciones libres.

Giménez manifestó su preocupación por negociar con Rodríguez y pidió que la Asamblea de 2015 inicie el proceso para cambiar la Corte Suprema y la Comisión de Elecciones para preparar a Venezuela para tener elecciones libres.

"Tenemos que lograr éxitos en que vamos a tener ciertos días. Esto va a pasar", afirmó, estableciendo plazos concretos para el proceso electoral.

Respecto a la participación de Alejandro Betancourt, empresario con antecedentes de escándalos de corrupción y blanqueo de capitales, el congresista indicó que la administración Trump le informó que este "tuvo problemas con Maduro" y "estaba cooperando con los Estados Unidos".

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Sin embargo, reconoció compartir preocupaciones sobre este individuo.

El legislador republicano enfatizó que el acuerdo empresarial involucra miles de millones de dólares para desarrollar la industria petrolera venezolana, pero advirtió:

"Yo creo que la señora Rodríguez, lo que está haciendo, están jugando con nosotros. Están esperando hasta que no haya un presidente Trump", agregó.

Legisladores de ambos partidos coinciden en que cualquier acuerdo legítimo con Venezuela debe realizarse con un gobierno democráticamente elegido.

Giménez insistió en garantizar la seguridad de todos los actores políticos, "incluyendo María Corina Machado", para que puedan regresar a Venezuela y participar en el proceso democrático.

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