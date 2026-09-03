"Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad": futbolista del Real Madrid reconoce su error tras condena por conducir ebrio

Raúl Asencio habló de forma pública este jueves luego de que se conociera su condena por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria. El futbolista se pronunció sobre el episodio de alcoholemia en un comunicado que está publicado en sus redes sociales, en el que también habló sobre la resolución judicial que lo absolvió en otro proceso.

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“También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad”, expresó el futbolista.

Asencio igualmente mencionó que la experiencia le dejó una enseñanza y aseguró que no volverá a repetirse. “Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir.”

El jugador decidió asumir públicamente su responsabilidad, en lugar de hacer cuestionamientos acerca de la sanción recibida. Su mensaje aparece luego de que también se conociera su absolución en el proceso judicial que tenía relación con la difusión de un video de carácter sexual.

En esa parte de su comunicado, Asencio dijo que respetó los meses del proceso judicial y que siempre confió en que la Justicia aclararía su situación. También cuestionó la atención mediática que tuvo en el transcurso de ese período y pidió que ahora se contara “también esta parte de la historia con la misma atención”.

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El defensor aprovechó su mensaje para darle las gracias al respaldo recibido de su familia, amigos, agente, abogados y del Real Madrid, club al que reconoció por mantener su confianza en el proceso.

La reacción de Asencio aparece tras las declaraciones de José Mourinho, su técnico, quien horas antes advirtió sobre la responsabilidad que significa ser jugador del Real Madrid fuera del terreno de juego.

El entrenador aseguró que un futbolista del club lo representa “24 horas al día, siete días a la semana y 12 meses al año”.