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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Más de 20 mil capturas y 85 mil kilos de estupefacientes incautados: así avanzan los operativos del Gobierno de Colombia para recuperar la seguridad

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Balance de seguridad de Abelardo de la Espriella - EFE
Balance de seguridad de Abelardo de la Espriella - EFE
Asimismo, de acuerdo con el balance que entregó el jefe de Estado, ocho personas que estaban secuestradas por la guerrilla del ELN fueron rescatadas.

No paran los operativos de la Fuerza Pública contra estructuras criminales armadas desde que empezó el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta semana, por directriz del presidente de la República, se han propinado varios golpes contra estas organizaciones.

De acuerdo con el balance que entregó el jefe de Estado, ocho personas que estaban secuestradas por la guerrilla del ELN fueron rescatadas. Además, se dio de baja a cinco señalados integrantes de esa organización, entre ellos alias Niche.

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¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública no se detiene! En las últimas 24 horas, ocho colombianos fueron rescatados del secuestro en Convención, Norte de Santander. Permanecían privados de la libertad por el grupo narcoterrorista ELN. En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional dio de baja en combate a cinco integrantes del ELN, entre ellos alias “Niche”, cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar. Fueron incautadas seis armas largas, munición y material de intendencia”, recalcó el mandatario.

Asimismo, De la Espriella aprovechó su cuenta de X para entregar otros detalles de las acciones adelantadas en el marco de su estrategia de seguridad. Aseguró que, en esas mismas fechas, el balance dejó 30 capturas y varias incautaciones.

El balance nacional registra además 30 capturas, así como la incautación de ocho armas largas, cuatro armas cortas, 349 municiones y cinco granadas. Golpeamos las economías ilegales con 497 kg de estupefacientes incautados, 5.753 galones de gasolina afectados y dos minas ilegales destruidas”, aseveró.

Del mismo modo, hizo énfasis en que desde que empezó su mandato ya son más de 20 mil capturas y más de 85 mil kg de estupefacientes incautados.

“Desde el 7 de agosto ya son 20.278 capturas, 85.060 kg de estupefacientes incautados, 1.996 hectáreas de coca erradicadas y 2.122 armas de fuego incautadas. En el combate de Morales resultó herido uno de nuestros soldados profesionales. Toda mi solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación. Que se agarren los narcoterroristas: vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas, sus territorios y sus finanzas. ¡Los vamos a acabar!”, agregó.

Por otra parte, también aseguró que quien comete crímenes los paga.

“¡El que la hace, la paga!”, puntualizó De la Espriella.

El jefe de Estado también habló sobre otro operativo: “En la Operación Rapaz, nuestra Policía Nacional desarticuló esta estructura criminal que operaba en Suba, Usaquén y Engativá. Fueron capturadas seis personas, tres por orden judicial y tres en flagrancia, por secuestro, concierto para delinquir y hurto”.

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El mandatario aseguró que uno de los capturados fue alias Homero, cabecilla de la organización Los Buitres, y que estarían relacionados con el secuestro y hurto de un vehículo que tenía en su interior a una menor de edad.

“Entre los capturados está alias Homero, cabecilla de la organización. Los Buitres están relacionados con el secuestro y hurto de un vehículo que tenía en su interior a una menor de edad, ocurrido el pasado 6 de abril. Esta estructura llevaba cinco años de trayectoria delincuencial y obtenía rentas criminales cercanas a $200 millones mensuales. También fueron incautados tres computadores, dos celulares, dos proveedores y 26 cartuchos”, afirmó.

Finalmente, indicó en sus redes sociales: “En Bogotá vamos detrás de las estructuras que secuestran, roban y aterrorizan a los ciudadanos. Una por una. Cabecilla por cabecilla. Felicitaciones a nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, al GAULA y a Inteligencia Policial por este resultado”.

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