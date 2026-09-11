En medio de denuncias por constantes apagones y mala gestión en Carabobo, Rafael Lacava dice que la Navidad en su estado "será la mejor en la historia" de Venezuela

En medio de muchas denuncias por los constantes apagones y mala gestión de Carabobo, el gobernador de ese estado, Rafael Lacava, dice que "la Navidad carabobeña será la mejor de la historia del país".

"Anuncio formalmente que la Navidad carabobeña va a ser la mejor que se recuerde en la historia de este país", dijo Lacava.

Luego, comentó: "Ya verán por qué se los digo, y lo tengo todo estudiado, todo, ya verán, a los pavosos les tengo una sorpresa".

Hace poco, Lacava fue motivo de conversación en redes sociales, luego que se diera a conocer un video en el que se evidencia cómo la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, le hace un desplante al gobernador chavista.

En las imágenes se ve a Rodríguez pasar de largo ante la "fachada sonriente", pero incómoda, de Lacava.

Tal situación ha desatado una ola de especulaciones sobre posibles fracturas o tensiones internas dentro de la cúpula dictatorial.

El hecho se registró el pasado jueves 3 de septiembre de 2026 durante una reunión de trabajo oficial entre Rodríguez, gobernadores y alcaldes para coordinar el gasto público.

Antes de la captura y extracción de Nicolás Maduro, recordemos, Delcy Rodríguez y Rafael Lacava mantenían una relación de estrecha "alianza política" y "colaboración institucional".

Diferentes analistas internacionales hablan de que la "fractura" dentro del chavismo se acentuó con el reciente acuerdo petrolero entre el régimen y el Gobierno de Estados Unidos.