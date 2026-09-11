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Dictadura en Venezuela

En medio de denuncias por constantes apagones y mala gestión en Carabobo, Rafael Lacava dice que la Navidad en su estado "será la mejor en la historia" de Venezuela

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo (Venezuela) / Apagón en Venezuela - Fotos: X / EFE
Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo (Venezuela) / Apagón en Venezuela - Fotos: X / EFE
Son múltiples los problemas que aquejan a la ciudadanía en Carabobo; sin embargo, Lacava, a tres meses de la época decembrina, prefiere hablar de la Navidad.

En medio de muchas denuncias por los constantes apagones y mala gestión de Carabobo, el gobernador de ese estado, Rafael Lacava, dice que "la Navidad carabobeña será la mejor de la historia del país".

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"Anuncio formalmente que la Navidad carabobeña va a ser la mejor que se recuerde en la historia de este país", dijo Lacava.

Luego, comentó: "Ya verán por qué se los digo, y lo tengo todo estudiado, todo, ya verán, a los pavosos les tengo una sorpresa".

Hace poco, Lacava fue motivo de conversación en redes sociales, luego que se diera a conocer un video en el que se evidencia cómo la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, le hace un desplante al gobernador chavista.

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En las imágenes se ve a Rodríguez pasar de largo ante la "fachada sonriente", pero incómoda, de Lacava.

Tal situación ha desatado una ola de especulaciones sobre posibles fracturas o tensiones internas dentro de la cúpula dictatorial.

El hecho se registró el pasado jueves 3 de septiembre de 2026 durante una reunión de trabajo oficial entre Rodríguez, gobernadores y alcaldes para coordinar el gasto público.

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Antes de la captura y extracción de Nicolás Maduro, recordemos, Delcy Rodríguez y Rafael Lacava mantenían una relación de estrecha "alianza política" y "colaboración institucional".

Diferentes analistas internacionales hablan de que la "fractura" dentro del chavismo se acentuó con el reciente acuerdo petrolero entre el régimen y el Gobierno de Estados Unidos.

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