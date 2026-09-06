“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Las mafias Latinoamérica ya son conglomerados que mueven cualquier cosa que cruce su territorio: oro, migrantes, armas, etc; y que acumulan ingresos a gran escala de manera ilegal ¿qué tanto ha cambiado el crimen organizado en 10 años? El periodista José Luis Sanz explicó en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez que el crimen organizado es “una red de poder político, económico y de control territorial en muchos casos más diversificada y tecnificada. El crimen se está mimetizando con estructuras estatales. Creo que es difícil comprender el poder que tienen en América Latina”.