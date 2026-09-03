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Programa: Club de Prensa

Marco Rubio visitará Colombia la próxima semana para reunirse con De la Espriella y de esto hablarán

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está la próxima semana en Colombia y se reunirá con el presidente del país, Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, así los confirmaron fuentes del gobierno colombiano y de Washington a NTN24. Será el primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado a Colombia y será un encuentro clave con el mandatario colombiano para avanzar en temas de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

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