Marco Rubio visitará Colombia la próxima semana para reunirse con De la Espriella y de esto hablarán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está la próxima semana en Colombia y se reunirá con el presidente del país, Abelardo de la Espriella, en Barranquilla, así los confirmaron fuentes del gobierno colombiano y de Washington a NTN24. Será el primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado a Colombia y será un encuentro clave con el mandatario colombiano para avanzar en temas de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.