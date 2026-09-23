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Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez evitó hablar del dictador Nicolás Maduro en su discurso en la ONU: "Durante mucho tiempo fuimos un país dividido"

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
La funcionaria del chavismo mantuvo su actual narrativa al agradecer a la administración de la Unión Americana por la "reconfigurada" relación bilateral.

Este miércoles en horas de la noche, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, habló ante la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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En medio de su discurso, la integrante de la dictadura chavista evitó hablar del tirano Nicolás Maduro.

Lo más cercano que estuvo al hablar de la captura del dictador fue cuando pronunció: En 2026, Venezuela ha vivido dos grandes y dolorosas pruebas como nación; una derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos; otra, por el terremoto del 24 de junio".

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No obstante, mantuvo su actual narrativa al agradecer a la administración de la Unión Americana por la "reconfigurada" relación bilateral.

"A pesar de esto, hoy Venezuela renace... Quiero agradecer al presidente Donald Trump por restablecer el camino de las relaciones diplomáticas", mencionó Rodríguez.

"Hoy hablo como una hija más de Venezuela; el país busca construir su propio destino, luego de conflictos políticos, bloqueos económicos. Durante mucho tiempo fuimos un país dividido. Esta etapa debe cerrarse", agregó.

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La intervención de Rodríguez ante la ONU se da un día después de la reunión privada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también en Nueva York.

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y constituye un episodio sin precedentes dentro del contexto reciente de las relaciones entre ambos países.

La presencia de Rodríguez en la sede de Naciones Unidas también estuvo acompañada por manifestaciones de grupos de venezolanos.

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