"Delcy no puede llevar la transición ni un proceso electoral porque es la arquitecta de estado criminal": Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso

Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista desde la captura de Nicolás Maduro, intervino en ONU en el marco de la 81.º Asamblea General en Nueva York, donde aseguró que Venezuela aparentemente celebraría elecciones democráticas. Mientras tanto, los venezolanos en el país han rechazado la presencia de la jefe chavista en Estados Unidos al tiempo que esperan el regreso al país de la líder de las fuerzas democráticas y Nobel de Paz, María Corina Machado. En entrevista con NTN24, el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, se refirió a la situación del país y señaló que el anuncio de Rodríguez es “vacío”.